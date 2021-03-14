بدلا من الصبغات.. وصفات طبيعية لتغيير لون الشعر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الكثيرات عن وسائل طبيعية لتغيير لون الشعر، سواء كان الأمر من باب التغيير أو للتغلب على مشكلة ظهور الشعر الأبيض، خصوصًا مع زيادة التحذيرات التى تتعلق بأضرار صبغ الشعر باستخدام مواد كيميائية، لذا يرصد «هُن» في التقرير التالي أبرز الوصفات الطبيعية حافظا على الشعر من التساقط وفقا لموقع .Healthline

عصير الجزر

يعد عصير الجزر حلا جيدًا للحصول على صبغة برتقالية ضاربة إلى الحمرة لشعرك.

طريقة الاستخدام:

-امزجي عصير الجزر مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

-ضعي الخليط بكمية وفيرة على شعرك.

-لفي شعرك ببلاستيك من الرول البلاستيكي، واتركي الخليط لمدة 3 ساعات أو حتى يحصل شعرك على اللون.

-اغسلي شعرك بخل التفاح ويمكنك تكرار الخطوات في اليوم التالي، في حال لم يكن اللون قويًا بالدرجة الكافية.

عصير البنجر

جربيه إذا كنت تريدين شعر بدرجة أحمر غامق.

طريقة الاستخدام:

-اخلطي عصير البنجر مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

-ضعي كمية وفيرة من الخليط على شعرك.

-لفي شعرك ببلاستيك من الرول البلاستيكي.

-اتركي المزيج لمدة 3 ساعات أو حتى يحصل شعرك على اللون.

عصير الليمون

يعد عصير الليمون من أبرز الحلول إذا كنت تريدن الحصول على هايلات بلون أفتح من درجة لون شعرك.

طريقة الاستخدام:

-صبي عصير الليمون في زجاجة رذاذ.

-رشي لعصير بوفرة على شعرك.

-استخدمي مشطًا لتوزيع العصير وفصلة بالتساوي غير شعرك.

-اجلسي في الشمس للحصول على أفضل النتائج وفي وقت أسرع.

-اتركي العصير لمدة ساعتين أو حتى تحصلي على لون ثم اغسلي شعرك بالماء.

يمكنك القيام بذلك عدة مرات للحصول على التأثير المطلوب إذا لزم الأمر فهو يعمل ببطء، ومن المحتمل أن يحتاج إلى جلسات متعددة.

القهوة

جربي القهوة إذا كنت تريدين الحصول على لون بني أو تريدين صبغ شعرك بدرجة أو درجتين أغمق من لونه.

طريقة الاستخدام

-أحضري كوبًا من القهوة المحمصة الداكنة.

-امزجي حوالي نصف كوب من القهوة مع معلقتين كبيرتين من القهوة المطحونة وكوب من بلسم الشعر.

-ضعي المزيج على شعر نظيف ورطب.

-اتركيه لمدة 3 ساعات واغسليه بالماء .

-كرري الخطوات إذا لزم الأمر.

المريمية

جربيها إذا كنت تريدين الحصول على لون أغمق لشعرك أو تريدين تغطية الشعر الرمادي أو الأبيض.

طريقة الاستخدام:

-انقعي ما بين ½ إلى كوب من المريمية المجففة في ربع لتر من الماء المغلي لمدة 30 دقيقة على الأقل، وكلما تركتيها مدة أطول كلما أصبحت الصبغة أغمق.

-دعي الماء يبرد ثم صفي المريمية.

-بعد غسل شعرك وتجفيفه بالمنشفة، اسكبي ماء المريمية على شعرك واتركيها لأطول فترة ممكنة، ثم اغسلي شعرك بالماء.

شاي البابونج

جربيه إذا كنت تريدين الحصول على لون أفتح لشعرك، خاصة لأصحاب الشعر الأصفر.

طريقة الاستخدام:

-انقعي نص كوب من أزهار البابونج في ماء مغلي.

-اتركيه لنصف ساعة ثم صفي الزهور.

-بعد غسل شعرك اسكبي شاي البابونج المخمر على شعرك الرطب 10 مرات على الأقل.

-اتركيه لمدة 3 ساعات ثم قومي بغسله.

يذكر أن كل تلك الوصفات ليس بالضرورة أن تعمل بنفس المفعول على أنواع وألوان الشعر المختلفة، فهي تختلف من شخص لآخر، لذا فجربيها على خصلة من شعرك في البداية لتعرفي كيف ستكون النتيجة ثم طبقيها على بقية شعرك، كما أنها لا تعمل على تغيير جذري للون الشعر ولكن تعطيه «ضي» بلون محدد حسب كل وصفةعلى شعرك.