فتيات ينتقدن إطلالة ياسمين صبري بعقد «التماسيح»: ذوقه وحش وغالي على الفاضي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت أحدث إطلالة للفنانة ياسمين صبري، الجدل بين الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمجموعات المختلفة الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما ارتدت عقدًا مصنوع من المجوهرات باللونين الأخضر والأصفر، على شكل «تماسيح»، يصل وزنه إلى 120 قيراطًا.

وكانت الفنانة نوّهت على أنها ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد، قائلةً: «رغم إن وزنه تقيل بس هو مريح ويستحق، وشرف ليا إني ألبسه طبعًا بعد النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي».

انتقادات عدة تعرضت لها الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الفتيات بصفة خاصة، إذ كان من أبرز التعليقات، أنه يفتقد البساطة والرقي.

لابسة تماسيح.. تعليقات الرواد على إطلالة ياسمين صبري

وجاءت التعليقات كالتالي: «غالي على الفاضي وذوقه وحش، ضخم جدًا على الرقبة الحكاية مش حكاية نوع العقد ولا ثمنه، الحكاية حكاية ذوق ممكن تكون حاجة أرخص وأرق بس أحسن منه بكتير، لابسة تماسيح على رقبتها، شكله وحش أوي، العقد لازم يكون بسيط وهادي، مش أي حاجة غالية تبقى حلوة أو شيك، هي شيك وبتعرف تلبس وتنسق إنما المرة دي متوفقتش خالص».

يذكر أنه في عام 2006، ظهرت الممثلة مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي الذي نسقته مع قميص أبيض خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي المنعقد في فرنسا.

وكان مقطع فيديو قديم للفنانة ياسمين صبري، خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، تناول حديثها عن اختيار «ستايل البنات» في الأزياء، جعلها تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي حينها، قائلة: «اكتشفت أن الاستايل عند البنت ضاع، وحسيت أن لو أنا اللي عليا الضوء وأن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدا عشان الفستان دا بـ20 ألف جنيه مثلا».