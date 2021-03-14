«لوجين» تحترف الطبلة منذ الطفولة: ماما اللي اشترتهالي.. ونفسي أبقى ممثلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تمنعها المذاكرة والاهتمام بدراستها عن ممارسة هوايتها، حيث أناملها الرقيقة وإحساسها باللحن والكلمات، لتبدأ لوجين أيمن، 14 عاما، عزف الأغاني على إيقاع الطبلة، في وصلة فن مميزة.

«لوجين» ولدت بصعيد مصر، تحديدا من محافظة اسيوط، بدأت تنمية موهبتها في «الطبل» منذ طفولتها، إذ لم تجد أمامها سوى الطاولات والجدران للطبل عليهما، حتى بدأت تخطوا خطى ثابتة نحو حلمها وتكسر خوفها، لتقدم موهبتها بحفلات المدرسة وبين الأصدقاء.

من زمان وأنا بطبل على أي حاجة

تؤكد طالبة الإعدادية أنها بدأت الأمر منذ سنوات، لكن دون الاجتهاد فيه: «مكانش معايا طبلة فكنت في المدرسة في البيت، أطبل على أي حاجة وأحاول احفظ اللحن وأرجع أقدمه من جديد».

وتابعت: «انا سبت أسيوط وجينا عشنا في القاهرة من 5 سنين، ووقتها ساعدتني عوامل كتيرة جدا أكمل في هوايتي».

حلمي التمثيل ومفيش مانع من لقب طبالة

وتشير طالبة الإعدادية لـ«هُن»، أن أسرتها دعمتها ببداية مشوارها، قائلة: «ماما اللي اشترتلي الطبلة دي، لأنها مؤمنة بموهبتي ومحدش اعترض».

متابعة: «أنا هدفي التمثيل مش الموسيقى، عاوزة أبقى ممثلة، بس لو جالي شغل بالطبلة مش هرفضه وهعمله وأحيي حفلات واحتفالات بيها».