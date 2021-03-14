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عالم يكشف بيانات متعلقة بإنتاج الأجسام المضادة لدى متعافين من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إن مختصين صينيين، أجروا دراسات على متعافين من كوفيد-19، لتحديد مدى إنتاج الأجسام المضادة لديهم.

وأضاف غينسبرغ، في برنامج تلفزيوني: "وفقا للبيانات المتاحة حاليا من زملائنا الصينيين، الذين بحثوا هذه المشكلة على عينة كبيرة جدا من المرضى السابقين، يمكن القول إن ما يقارب 20٪ ممن تعافوا من هذا المرض، ليست لديهم مستويات كافية من الأجسام المضادة الواقية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن، "هذا عدد كبير نسبيا من الناس".

وفي وقت سابق، تحدثت المختصة في الأمراض المعدية غالينا غولتسمان رئيسة القسم العلاجي في المستشفى الإسرائيلي "شامير عساف أ روف"، عن الحاجة إلى إعطاء جرعة ثانية من لقاح مضاد لفيروس ، للذين تعافوا من مرض كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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