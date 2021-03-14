مع بدء الفصل الدراسي الثاني.. 9 خطوات لحماية الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عاد طلاب المدارس والمعلمين إلى مدارسهم مرة أخرى مع بدء الفصل الدراسي الثاني وسط مخاوف من فيروس كورونا، خاصة في ظل الارتفاع الطفيف بمنحنى أعداد الإصابة.

فقد ترك الفيروس المستجد بصمة لا تمحى على حياة الجميع وأثر بشدة وعطل حياة الناس، على مدار أكثر من عام، وعلى إثره شهدت الدراسة بالمدارس والجامعات حالة من عدم الاستقرار، ولضمان عودة آمنة للمدارس قدم موقع thehealthsite مجموعة من النصائح للطلاب والمعلمين لضمان فترة دراسة سلسة وآمنة من كورونا.

- المطهر والأقنعة والتباعد الاجتماعي

هذه هي الأشياء الرئيسية التي يجب على الجميع الاستمرار في اتباعها، لا ينبغي لأحد دخول أي مبنى دون الاهتمام بهذه البروتوكولات الأساسية لضمان سلامته وكذلك سلامة الأشخاص الآخرين. لذلك احمل دائمًا معقمًا، وارتدِ قناعًا للوجه ومارس التباعد الاجتماعي.

-مسح درجة الحرارة

يجب أن يكون إلزاميًا أثناء دخول أي مبنى أو مدرسة، لا ينبغي السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن 99 درجة فهرنهايت داخل الحرم الجامعي.

-صحة

يجب على الناس تجنب استخدام نفس الأواني، وتناول الطعام بشكل منفصل وحمل زجاجاتهم الخاصة، يجب عليهم أيضًا التخلص بشكل صحيح من الأنسجة والمناديل المستخدمة، يجب حفظ استخدام الأطباق / الأكواب القابلة للتحلل في الكافيتريات والمقاصف.

-تجنب لمس الأسطح غير الضرورية

يميل الناس إلى لمس الأسطح من حولهم، ومن المحتمل أنها قد تحتوي على عدوى، إلا إذا لزم الأمر، يجب تجنب لمس الأسطح، وإذا حدث ذلك، فيجب عليهم التعقيم على الفور.

-عبر الإنترنت أولاً

يجب تجنب التجمعات الضخمة قدر الإمكان،على الرغم من عودة الأشخاص إلى مدارسهم ، يُنصح بشكل مثالي بإعطاء الأفضلية للدروس عبر الإنترنت ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية للتجمع المادي.

-عدد محدود من الناس

لا ينبغي أن تفتح المدارس والجامعات مع شغل كامل، يجب استدعاء الموظفين / الطلاب على أساس التناوب لتوفير مساحة كافية وتجنب الازدحام.

-نظافة الحمام

يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية بعد إعادة فتح المدارس والجامعات، تعقيم الحمامات عدة مرات في اليوم، يجب أيضًا تنظيفه على فترات منتظمة.

-قواعد النقل

إذا اضطر الطلاب والمعلمين إلى استخدام وسائل النقل العام، فيجب أن يكونوا حذرين للغاية وأن يتجنبوا الذهاب إلى الحافلات والقطارات المزدحمة، يعد استخدام مطهر الأسطح أمرًا ضروريًا وأفضل ممارسة للنظافة الشخصية.

-لا تتجاهل الأعراض

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض طفيفة عزل أنفسهم على الفور وعدم الخروج من منازلهم ما لم يجروا الاختبار وكان التقرير سلبيًا.