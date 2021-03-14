لماذا ترتفع الإصابة بنزلات البرد عند عودة الأطفال إلى المدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عندما يعود الطلاب إلى مدارسهم في ظل تغيرات الطقس بين الفصول، قد يضطر الآباء ومسؤولو المدارس إلى التعامل مع مشكلة مرض مُعدٍ غير متوقعة، وهو نزلات برد أكثر من المعتاد.

ووفقًا لصحيفة التايمز، حذر الباحثين في هونغ كونغ، خلال دراسة نشرت مؤخرًا توضح بالتفصيل ارتفاعًا في نزلات البرد بعد عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية، حيث أفاد الباحثون بحوالي سبعة أضعاف تفشي التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة (التي تشمل 20 شخصًا أو أكثر) مقارنةً بتلك المسجلة في 2017 و 2018 و 2019 مجتمعة.

قال بنجامين كولينج- أحد مؤلفي الدراسة وباحث في الصحة العامة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج، عن نزلات البرد: "في العادة، لا نفكر فيها على أنها تمثل تحديًا حقيقيًا للصحة العامة.. ولكن قد يكون من الصعب التمييز بين أعراض البرد وأعراض كورونا، خاصة عند الأطفال، وإذا بدأت نزلات البرد بالانتشار في المدارس في الولايات المتحدة، فقد يتم إرسال الأطفال إلى منازلهم حتى يتم اختبار فيروس كورونا، قد يضطرون حتى إلى العودة إلى التعلم عن بعد".

ما وجده الباحثون

بعد إعادة فتح المدارس مرة أخرى عقب أزمة انتشار كورونا، تلقى مركز هونغ كونغ للحماية الصحية تقارير عن زيادة التهابات الجهاز التنفسي في رياض الأطفال ومراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية.

حدد الباحثون هذه الأنواع من الفاشيات حيث ظهر على ثلاثة طلاب على الأقل في الفصل عرضين أو أكثر - السعال أو سيلان الأنف أو الحمى أو التهاب الحلق - في غضون أربعة أيام.

يعتقد بعض الخبراء أن الارتفاع المفاجئ في الحالات قد يكون ببساطة نتيجة اهتمام المزيد من الأشخاص بكل سعال، وشم، وسيلان في الأنف في الخريف الماضي،قال الدكتور إيلان شوارتز - طبيب الأمراض المعدية في جامعة ألبرتا في كندا: "من المحتمل أن يتم اختبار هؤلاء الأطفال بمعدل أعلى بكثير مما يحدث عادة خارج الجائحة".

لكن كولينج قال إن الارتفاع المفاجئ في نزلات البرد التي حدثت في هونغ كونغ بدا أعلى بكثير من الزيادة التي شوهدت في السنوات الماضية، وقال: "يبدو أن هناك عددًا غير عادي من الأطفال المصابين بفيروس الأنف في المستشفى"، في إشارة إلى الفيروسات التي تسبب نزلات البرد الأكثر شيوعًا، وقد أخبره الأطباء الذين تحدث معهم أن العدوى "بدت أكثر شدة قليلاً" من المعتاد أيضًا.

في مراسلة نُشرت في The Lancet في ديسمبر ، لاحظ باحثون من المملكة المتحدة شيئًا مشابهًا - فقد ارتفعت فيروسات البرد لدى البالغين في الأسبوعين التاليين لعودة الأطفال إلى المدرسة في الخريف الماضي، مؤكدين أن الأطفال هم المحرك الأساسي لانتقال فيروسات البرد إلى البالغين. .

ما كان يمكن أن يحدث

في هذه المرحلة، لا يمكن لعلماء المناعة إلا التكهن حول سبب انتشار نزلات البرد بعد إعادة فتح المدارس.

ما فاجأ كاولينج حقًا هو انتشار نزلات البرد على الرغم من إجراءات الوقاية الصارمة من الفيروسات في المدارس، في هونغ كونغ، يقضي الطلاب نصف يوم فقط في المدرسة ويتجنبون تناول الغداء معًا، كما يرتدون أقنعة طوال اليوم ويجلسون في مكاتب بعيدة، وقال: "بطريقة ما، كانت نزلات البرد تخترق هذه الإجراءات".

من المحتمل أن تدابير التخفيف من كورونا لا تعمل بشكل جيد مع نزلات البرد، ففي دراسة نُشرت في أبريل الماضي، وجد كولينج وزملاؤه أن الأقنعة الجراحية لم تكن فعالة في منع فيروسات الأنف كما كانت في منع فيروسات الإنفلونزا والفيروسات التاجية، بعبارة أخرى ، ربما يتمكن الفيروس من النجاة من الرحلة عبر القناع .

كما أن فيروسات الأنف أقوى من فيروسات كورونا لأنها تحتوي على مظاريف خارجية قوية، مما يعني أنها يمكن أن تعيش على الأسطح لفترة أطول، ويمكن أيضًا أن يكون من الصعب إزالتها من اليدين، فوجدت دراسة صغيرة من عام 2010 أنه بعد أن قام الباحثون عن عمد بتلويث أيدي 16 مشاركًا بفيروسات الأنف، لم يكن هناك فيروس يمكن اكتشافه على أيديهم سوى خمسة منهم بعد غسلهم بالماء والصابون.

عندما يلمس الطلاب المصابون بفيروسات البرد على أيديهم مقابض الأبواب أو الأسطح الأخرى التي يتم التعامل معها بشكل متكرر، فقد تكون هذه الفيروسات قادرة على الانتقال إلى أيدي الأطفال الآخرين (وفي النهاية إلى أجسادهم من خلال عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم) عندما يلمسونها بعد دقائق أو ساعات - التي تشير الأبحاث إلى أنها ليست الطريق الرئيسي لانتقال الفيروس التاجي.

يقول بعض الخبراء أنه من المحتمل أيضًا أن يكون السبب هو ضعف أجهزة المناعة، نظرًا لأن الأطفال على الأرجح لم يتعرضوا للعديد من نزلات البرد والفيروسات الأخرى أثناء تواجدهم في المنزل، فمن المعقول أنهم قد يفقدون بعضًا من دفاعاتهم المناعية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد عند عودتهم إلى المدرسة.

عندما يصاب الناس بنزلات البرد، فإن أجسامهم تطلق أنواعًا مختلفة من الاستجابات المناعية ضد مسببات الأمراض الغازية، نوع واحد من الاستجابة المناعية، والمعروف باسم الاستجابة المناعية الفطرية، هو سريع المفعول وموسع.

عندما يتم استشعار هذه الفيروسات، يتحول الجسم إلى دفاع واسع حقًا، وقالت الدكتورة إلين فوكسمان -عالمة الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة ييل، إن هذا الدفاع فعال ضد العديد من الفيروسات المختلفة، وليس فقط الفيروس الذي أدى إلى ظهوره.

ما يمكن للوالدين القيام به

ومن المثير للاهتمام، أن الأسبوعين الأولين بعد بدء الدراسة هما عندما تصل فيروسات البرد إلى ذروتها كل عام، ولذلك هناك خطوات يمكن للوالدين اتخاذها للتخفيف من انتشار نزلات البرد عندما يعود الأطفال إلى مدارسهم وهي كما يلي:

-شجع أطفالك على غسل أيديهم في المدرسة بالماء والصابون، والرغوة لمدة 20 ثانية على الأقل، ويفضل قبل تناول الطعام وبعده ، وبعد استخدام الحمام وبعد نفخ أنوفهم أو السعال أو العطس.

-علمهم أن يسعلوا ويعطسوا في مرفقيهم بدلاً من أيديهم.

-إذا ارتدوا أقنعة الوجه في المدرسة، فتأكد من أن أقنعتهم مناسبة بشكل صحيح حتى لا يضطروا إلى لمسها ولمس وجوههم بشكل متكرر لتعديلها.