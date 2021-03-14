هيفاء وهبي تتألق بـ"الباييت" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة بالأسود اللامع في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شاركت متابعيها بصورة جديدة لها.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة وهي ترتدي جامب سوت أسود، من قماش الباييت، بأكمام وقصة مفتوحة أعلى الصدر، وحزام على الخصر من نفس اللون.

وانتعلت حذاء عالي مفتوح باللونين الأسود والذهبي، معتمدة تسريحة الشعر الويفي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ما مكياجًا بدرجات اللون النيود.

وكانت احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الأربعاء 10 مارس، بعيد ميلادها.

