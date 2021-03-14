أفضل إطلالات الشعر والمكياج في حفل جوائز الغرامي للعام الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 10:47 مساءً - حفلة جوائز غرامي ليست فقط أكبر ليلة في الموسيقى، ولكنها أيضاً واحدة من أكبر ليالي الجمال. سنعرض لك في هذا الموضوع أجمل إطلالات الشعر والمكياج التي لاقت رواجاً واسعاً في غرامي 2020 .

Ariana Grande أريانا غراندي

Ariana Grande أريانا غراندي

ظهرت الجميلة أريانا بتسريحة شعر شبابيّة لفتت الأنظار بها من خلال اعتمادها تسريحة ذيل الحصان العالية مع غرة جانبية انسدلت على وجهها. ساعدت هذه التسريحة في منحها إطلالة ممّيّزة كما برزت مكياجها بشكل واضح.

Lizzo ليزو

تألقت هذه الجميلة بإطلالة المونوكرماتيك monochromatic وهي اعتماد ألوان مكياج واحدة بتدرجات مختلفة على جميع ملامح الوجه، وهي اختارت اللون البنفسجي الداكن الذي برز جمالها وجمال لونها البرونزي.

Billie Eilish بيلي آيليش

Billie Eilish بيلي آيليش

كالعادة اطلّت باسلوبها الغريب الجّذّلب وفي هذه الليلة اعتمدت: أظافر طويلة مطليّة باللون الأخضر مع نقشات ماركة غوتشي كما تركت شعرها بما عرفت عليه بجذوره الخضراء اللون الفاقعة .

Gwen Stefani غوين ستيفاني

Gwen Stefani غوين ستيفاني

تألقت هذه الشقراء بتسريحة شعر ناعمة، مع مكياج عفوي برز به رموشها الإصطناعية وأحمر شفاهها الزهري اللامع . فكانت مميّزة رغم أننا تعودنا عليها بالشفاه الحمراء فكانت نقلة متألقة.

Dua Lipa ديا ليبا

Dua Lipa ديا ليبا

ظهرت هذه النجمة بلوك مختلف لفت الإنتباه من مختلف جوانبه‘ اذ رفعت شعرها على طريقة الكعكة مع ترك الجذور بلون داكن. كذلك برزت جمال عينيها من خلال السموكي الأزرق واحتارت أحمر شفاه من ألوان التوابل المميّز.

Sophie Turner سوفي تيرنر

Sophie Turner سوفي تيرنر

تميّزت إطلالة هذه الشقراء بالأنوثة والنعومة فهي اختارت أن تستدل شعرها على كتفيها، كما تألقت بمكياج لافت من خلال إضاءة بشرتها وتطبيق لون أحمر شفاه خوخي داكن لفت الأنظار مع لون بشرتها البيضاء.

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