«مرات الأب مش بعبع».. «أمل» حضرت وليمة لابنة زوجها احتفالا بها: «أحن عليها من أمها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وليمة من الأسماك واللحوم وتورتة متوسطة الحجم على طاولة الطعام، كان احتفال «أمل» بعيد ميلاد ابنه زوجها، «سما» صاحبة الـ15 عامًا، لإدخال السعادة عليها، تعويضًا عن حنان الأم التي فقدته رغم وجود والدتها على قيد الحياة.

صورة من الاحتفال شارك بها الأب «ياسر أحمد» من المنصورة، في العقد الرابع من عمره، على إحدى المجموعات الخاصة بمشاركة صور الطعام عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في محاولات منه لتقديم الشكر والعرفان لزوجته الحالية على اهتمامها بأطفاله من زوجته الأولى، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ انقلب الأمر عليه ليصبح في خانة الاتهامات لترويجه لفكرة زوجة الأب، ما دفعه لحذف المنشور.

«أحن عليها من أمها»

بهذه الكلمات بدأ الأب، الذي يعمل بائعًا في سوبر ماركت، حديثه لـ«هُن»، موضحًا تفاصيل الصورة، وكواليس الأمر.

وتابع: «حبيت أقولها شكرًا على اللي بتعمله مع ولادي الاتنين رغم أنهم مش عيالها»، مشيرًا إلى أن انشغال زوجته الأولى عن أولادها كان سببا في الانفصال، التي عوضته فيما بعد زوجته الحالية: «مراتي دي عوض من ربنا، واخدة بالها مني ومنهم كأنهم عيالها هي، عمرها ما قصرت معاهم وبيحبوها، إيه المانع إني أقولها شكرا قدام الناس كلها؟».

كانت بتفضّل الشغل على حساب البيت والأولاد

10 سنوات من الخلافات كانت هي سبب انفصال «ياسر» عن أم أولاده، قبل أن ينفصل منذ 4 سنوات، ويتزوج مجددا منذ عامين: «للاسف مراتي الأولى كانت بتقعد تشتغل 10 ساعات، وبقى الشغل ييجي على حساب البيت والأولاد، فانفصلنا».

وأضاف الزوج: «سبت الأولاد ليها بحكم الحضانة، وأنا اتجوزت بعد الطلاق بسنتين، وكانت خير الزوجة والسند وللعوض، لأنها كانت متجوزة قبلي وربنا مرزقهاش بالأولاد، فبقينا احنا الاتنين عوض لبعض».

وعن كواليس الصورة التي عرضته للانتقادات: «كان عيد ميلاد بنتي وهي حبت تفرحها وتسعدها، والبنت بتحبها، مقصدش أقول للرجالة تتجوز تاني، ولا أن الأمهات مش حنينين على ولادهم، لكن أقصد أشكر مراتي على اللي بتعمله».

ولفت الأب صاحب المنشور، إلى أن التعليقات السلبية كانت السبب في حذفه، لكنه لا يعيرها أي اهتمام على الإطلاق.