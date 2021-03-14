محامية عن حادث «طبيبة السلام»: أغلب الستات مكسورين ومقهورين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مها أبوبكر، محامية بالنقض، إن أغلب السيدات التي قابلتهن «مكسورين ومقهورين» جراء الحادثة التي وقعت أمس للطبيبة ذات الـ35 عاما والتي قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس في دائرة قسم شرطة السلام أول، وأعقب ذلك إلقاء القبض وحبس 3 متهمين في واقعة سقوط تلك الطبيبة مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات: «لازم ياخدوا أقصى عقوبة ويكونوا عبره لغيرهم».

وأضافت «أبوبكر»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي يقدمه سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن التكييف القانوني لتلك الحالة هو القتل العمد سواء مع سبق الإصرار والترصد أو القتل العمد: «لو هما رموها هيكون قتل عمد، ولو هما السبب وأرهبوها وحطوها تحت ضغط أنها ترمي نفسها بردو قتل عمد».

أول ما يتقال كلمة متعجبنيش من حقي أبلغ

وأوضحت، أن ترك المرأة مساحة لغيرها بالتدخل في حياتها دائما ما تكون هي السبب في ذلك، حيث أنه يجب عليها عدم الصمت عندما تسمع شخص يضايقها بأي كلمة: «متسكتيش، وفيه تعديل لمادة مهمة في قانون العقوبات خاصة بالتنمر، وفيها أول ما يتقال كلمة متعجبنيش من حقي أبلغ ضد هذا الشخص ويتحبس».

وأكدت مها أبوبكر، أنه يجب على الوالدين الحديث مع أبنائهم، وإعلامهم بضرورة الحفاظ على المساحة الشخصية والحقوق والواجبات والكيان الإنساني والقانوني: «العدالة البطيئة إجحاف، ولازم اللي يجي على حقوق أي مواطن يكون في خلال يوم وليله ناخد حقنا، إحنا دلوقتي على الطريق الصحيح».