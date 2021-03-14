«وقعت على الأرض».. موقف طريف للبلوجر دينا داش أثناء بروفة فستان الزفاف «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موقف طريف للبلوجر الشهيرة دينا داش، رفقة والدتها السيدة أمل الشورجي، أثناء التحضيرات وكواليس حفل الزفاف الشهير.

وشاركت والدة البلوجر الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مصور جمع بينها وبين ابنتها، أثناء خروج «دينا» ببروفة فستان الزفاف، إذ تعثرت وسقطت على الأرض.

نصائح لـ دينا داش بشأن الفستان

وخلال مقطع الفيديو، كان الحضور يلقون عليها نصائح عدة فيما يخص الفستان جاءت كالتالي: «دي لسه بروفة اوعي تمسكي الفستان وانتي ماشية، امسكيه من قدام علشان متتكعبليش».

لتلقط البلوجر أطراف الحديث مُعلّقة: «متخافوش مش هقع تاني».

وأرفقت والدة البلوجر تعليقًا على مقطع الفيديو، قائلةً: «أنا ودينا ولحظات بروفة الفستان، افتقدها كثيرًا».

لقى مقطع الفيديو المصور الذي شاركته السيدة أمل الشوربجي، والدة البلوجر الشهيرة دينا داش، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد الآلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «قمر أوي، مشوفتش عروسة فرفوشة زيها كدة، ربنا يباركلك فيها، أحلى واقعة دي ولا ايه».

فرح ينا داش

وكانت احتفلت الأنفلونسر دينا داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث ظهرت بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلًا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

عقد قران دينا داش

وكانت أطلت العروس حينها بفستان زفاف أبيض قصير، بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، مع شعر انسيابي يحمل بعض التموجات ومكياج أسموكي، وحذاء بكعب عالي، وتعرضت الفتاة لانتقادات لاذعة بسبب رقصها داخل ساحات المسجد.

وجاء رد على الانتقادات التي وجهت لها قائلة: «أنا معنديش تعليق قوي، أصل علاقتك بربنا بينك وبين ربنا، طبعا رأيهم يحترم ورأي أي حد يحترم، السوشيال ميديا كل حد يقول اللي هو عايزه».