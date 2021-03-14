أول رد فعل من حنين حسام بعد إحالتها للجنايات مرة أخرى: غيرنا النشاطات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فتاة التيك توك، حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجلسة تصوير جديدة من داخل منطقة المقطم، في رد فعل غريبة بعد ساعات من قرار محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بإحالة فتاتي التيك توك مودة الأدهم، حنين حسام، بالإضافة إلى أحمد صلاح ومحمد علاء، للجنايات، على ذمة القضية التي يواجهوا فيها اتهامات بالإتجار بالبشر والاعتداء على قيم المجتمع.

فوتوسيشن ورسالة غامضة

وظهرت «حنين» بملابس كاجوال شتوية، مع الشعر المنسدل، والمكياج الممزوج بالألوان، مُعلّقة بجملة من إحدى المهرجانات الشعبية، مدونة: «غيرنا النشاطات بقينا نطير طيارات».

واتهمت حنين حسام ومودة الأدهم، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين بجريمة الإتجار بالبشر إلى جانب عدد من التهم الأخرى التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وحصلت الفتاتين على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما باستثناء الاتجار بالبشر، لتجدد النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة القضية، على خلفية استخدامهم فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري وتحريض على الدعارة، لتحقيق منافع مادية.

سبب القبض على حنين حسام

وكانت حنين حسام ظهرت في فيديو أبريل الماضي، دعت من خلاله الفتيات إلى العمل من غرفهن بمقابل مادي مرتفع للغاية، نظير فتح الكاميرا، بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية.

وأطلق سراح حنين حسام مؤخرًا، عقب 10 أشهر من الحبس، لتظهر مجددًا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، بدون حجاب مقدمة محتوى غناء ورقص عبر موقع الفيديوهات «تيك توك».