إطلالات اليوم: يارا بفستان أنيق.. وحنان مطاوع ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع جاكيت باللون الفضي، ونسقت أسفله بلوفر باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- آيتن عامر:

طلت الفنانة آيتن عامر بجاكيت طويل باللون الكافيه، ونسقت أسفله توب باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا تراببا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-سهر الصايغ:

ظهرت الفنانة سهر الصايغ ببلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

- يارا:

تألقت الفنانة يارا بفستان باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بـ بالطو باللون الكافيه، مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.