احذرها.. 8 خدع تستخدمها محلات السوبر ماركت لإنفاق المزيد من الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يكون الذهاب إلى السوبر ماركت تجربة رائعة، ويذهب بعض الأشخاص في ساعة معينة لتجنب الاضطرار إلى الانتظار في طوابير طويلة، ويريد الجميع أن تكون زيارتهم سريعة وفعالة قدر الإمكان.

ومع ذلك، فإن هذه الأماكن تعمل بطرق غامضة ودائمًا ما تجعلنا نقضي وقتًا أطول مما كنا نخطط له.

وفيما يلي أبرز 8 طرق تخدعنا بها محلات السوبر ماركت لإنفاق المزيد من الأموال، وفقا لموقع "برايت سايد".

1- تضع العديد من عربات التسوق الكبيرة عند المدخل مباشرة، ولكن هذا لا يتم من أجل راحتك، ولكن بحيث تملأ هذه العربات بالمنتجات.

2- تستفيد محلات السوبر ماركت من الحملات الموسمية، مثل عيد الميلاد أو عيد الفصح أو عيد الحب، وهذا يعني أنه خلال هذه الفترات الخاصة من العام، ينتهي بنا الأمر بشراء أنواع من المنتجات على أي حال.

3- أحد الأشياء التي تجعلك أكثر عرضة لحيل المتاجر الكبرى لبيع المزيد هو التسوق من البقالة عندما تكون جائعًا، ويؤدي "الذهاب للتسوق" عندما تكون جائعًا إلى إغرائك أكثر للاستسلام لشراء الحلويات المغرية والوجبات السريعة، وعندما يكون جسم الإنسان جائعًا، يميل المرء إلى فقدان ضبط النفس، ولاسيما عندما يكون محاطًا بالطعام.

4- عينات الطعام المجانية هي طريقة أخرى لتشجيعنا على شراء المزيد، هل سبق لك أن كنت في ممر سوبر ماركت وعرض عليك تجربة قطعة من اللحم الطازج الذي يبيعونه؟ تمكن هذه الحيلة من زيادة مبيعات بعض المنتجات التي كانوا يحاولون الترويج.

5- أسلوب البيع المألوف للغاية هو وضع المنتجات على مرأى من الجميع لتشجيعك على شراء المزيد، هذا يجعلك ترغب في شراء أشياء بغض النظر عن القيمة الفعلية للمنتج.

6- يمكن أن يكون للموسيقى التي يتم تشغيلها في السوبر ماركت تأثير مهم على عادات التسوق في البقالة لدينا، طالما أنها بطيئة أو هادئة أو كلاسيكية، سنقضي المزيد من الوقت في ممرات المتجر.

7- في بعض الأحيان، عندما تذهب إلى السوبر ماركت، ستلاحظ أن بعض المنتجات الأساسية، مثل البيض، لا توجد في نفس الأماكن كالمعتاد، وفجأة، تضطر إلى السير في جميع الممرات حتى تجد أخيرًا ما تبحث عنه، وذلك لأن عادة ما تغير المتاجر تصميمها بالكامل، وهو ما سيقود الأشخاص في معظم الأحيان إلى شراء أشياء لا يحتاجونها في الواقع.

8- الإضاءة مهمة وتؤثر على الشراء، حيث إنها تساعد على إخراج منتجات محددة، لهذا السبب تستخدم محلات السوبر ماركت إضاءة خاصة لجعل بعض المنتجات تبدو أكثر نضارة، على سبيل المثال، تبدو الفواكه والخضروات دائمًا كما لو تم جمعها للتو من الحقل وإحضارها إلى المتجر.