بداية من 5 جنيه.. 3 أماكن "أوبن إير" نرشحها لكم بأرخص الأسعار مع قدوم الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع قدوم فصل الربيع الذي تتجدد فيه الأزهار وتزدهر وتتفتح بأجمل الألوان، ويبدأ الطقس في الاعتداء بعد فصل الشتاء، يبحث كثيرون ممن يحبون الخروج بأقل التكاليف عن الاستمتاع "بفسحة" في أماكن مفتوحة.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز الأماكن وأفضلها للخروج والاستمتاع مع العائلة وسط الخضرة وبأقل التكاليف، وفقا لجروب "أفضل أماكن الفسح والخروج في مصر" على "فيسبوك"، والذي يضم أكثر من مليون ونصف شخص.

- حديقة الدراجاتBikes Park

وهو من أكبر الأماكن الذي يحتوي على مسطحات خضراء، وهو من أفضل الأماكن المثالية لـ"الفسحة" مع عائلتك أو أصدقائك.

يمكنك في هذا المكان ممارسة رياضة الدراجات إما بـ"عجلتك" أو أن تستأجر "عجلة" من الداخل، إذ تحتوي الحديقة على مساحة ضخمة وهي عبارة عن تراك للدراجات باللون الأحمر، وبجواره تراك آخر مخصص للمشي وثالث باللون الأزرق مخصص لممارسي الجري.

ويذكر أعضاء الجروب أن من بين ما يميز الحديقة منطقة تشبه كوبري استانلي بالإسكندرية، وهناك يمكن التقاط أفضل الصور.

ثمن دخول الحديقة: 25 جنيها، ومسموح بدخول الأطعمة من الخارج.

سعر تأجير دراجة: نصف ساعة بـ20 جنيها، ويوجب جميع الأنواع التي تناسب الكبار والصغار.

دخول الدراجة بـ10 جنيهات (حال إذا كنت تصطحب دراجة معك).

دخول الأكل للفرد: 10 جنيهات.

العنوان: مدينة المستقبل - طريق مصر الإسماعيلية أمام أكوا بارك.

- حديقة الحرية

من بين الأماكن التي تتمتع بالهدوء، وواحدة من أفضل الحدائق وأكثرها هدوء، فهي ليست مشهورة مثل باقي الحدائق، وتحتوي الحديقة على 11 تمثالا، منهم تمثال أحمد شوقي.

ثمن التذكرة: 11 جنيها.

العنوان: قرب محطة مترو دار الأوبرا المصرية.

3- معرض الزهور

من بين أفضل الأماكن التي تضم جميع أنواع الزهور، وتصلح لالتقاط أفضل الصور التي لا يمكن نسياتها بسهولة.

من المقرر أن يشارك به عدد كبير من أصحاب المشاتل، وشركات اللاند سكيب، والمستلزمات الزراعية، وصغار المزراعين، وشباب الخريجين، كل عام، حيث كان من المقرر أن يبدأ المعرض 1 مارس من كل عام، إلا أن هذا العام كانت له ظروف استثنائية بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق فعالياته في الأسبوع الثاني من مارس الجاري، بعد تطهير وتعقيم المكان، فضلا عن توفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات. ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.