بعد واقعة طفلة السعودية.. كيف تتصرف لإنقاذ طفلك إذا هاجمه كلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت السعودية حادثة مؤلمة، بعدما لقيت طفلة، لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها.

وفقا لـ"العربية نت"، فبعدما فقدت الأم طفلتها لدقائق معدودة، خرجت والدة شهد من الاستراحة، التي اجتمعت فيها العائلة بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض للبحث عن طفلتها لتجد الكلاب تنهش جسدها.

وروى عم الطفلة عبدالله العبدالسلام، تفاصيل الواقعة، قائلاً: "خرجت الطفلة من الاستراحة لدقائق معدودة، وتم البحث عنها من قبل كافة أفراد الأسرة يوم الجمعة الماضي، لتتفاجأ الأم بتجمع 5 كلاب ضالة على طفلتها وهي تنهش في جسدها الصغير والدماء تسيل على الأرض، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ شهد من براثن الكلاب الضالة".

كما أضاف: "هرعنا بابنة أخي لأقرب مستشفى، وتمكنا من الوصول، دخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة، وأكد لنا الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة، لكن بعد ذلك تم إخبارنا بأن شهد فارقت الحياة".

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 بعض الخطوات للإسعافات الأولية في حال تعرض ابنك لـ"عضة كلب"، وفقًا لموقع "cpr certification".

أولًا: الإسعافات الأولية للإصابات البسيطة

في حالة العضات البسيطة، والتي تعتبر خدوش، خاصة من الكلاب التي يتم تطعيمها، وهي الكلاب التي يتم تربيتها في المنزل، بخلاف كلاب الشوارع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- نظف الإصابة بالماء الدافىء و المطهر المضاد للبكتيريا، بمجرد الإصابة.

- قم بوضع كريم مضاد حيوي على الجزء المصاب لقتل البكتيريا الناتجة عن لعاب الكلب.

-غطِ الجرح بضمادة نظيفة لمنع هجوم الميكروبات على الإصابة.

ثانيًا: الإسعافات الأولية للإصابات الشديدة

تشمل الجروح العميقة والنزيف الزائد وتمزق الجلد، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

- السيطرة على النزيف عن طريق وضع قماشة جافة معقمة، ورفع الجزء المصاب لأعلى.

- قم بزيارة أقرب مركز طبي متخصص.

- بعد تلقي العلاج إذا استمر الجلد في الانتفاخ والاحمرار بعد العلاج راجع الطبيب مرة أخرى.

كيف يتم علاج العض والخدوش؟

- حسب شدة العضة سيقرر الطبيب كيفية العلاج، هل يكتفي بالتنظيف، أو الحقن.

- بالنسبة للخدوش الطفيفة التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية، أما إذا كانت العضة عميقة سيكون على المصاب أخذ حقن مضادة لداء الكلب.

- في معظم الحالات يقوم الطبيب بخياطة الجرح، إلا إذا كان على الوجه، أو كانت العضة قد أثّرت على جهاز حيوي.

- يُنصح عادة بـ 3 جرعات من اللقاح، الأولى خلال 24 ساعة من الحادثة، والثانية بعد 3 أيام، والثالثة بعد 7 أيام.

- إذا كان الكلب ضالاً أو مصاباً بداء الكلب قد يحتاج المصاب إلى 5 إلى 7 حقن، تؤخد أسبوعياً بعد الحقنة الثالثة لتحسين المناعة وخفض خطر الإصابة بداء الكلب.

نصائح لتفادي عضة الكلب

قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة نصائح وتحذيرات لتجنب عقر الكلاب، والحماية من داء الكلب كالتالي:

- إياك أن تزعج الكلب، فالكلاب يمكن أن تعض نتيجة المفاجأة أو الخوف، وإياك أن ترمي عصا أو حجارة على الكلاب.

- إياك أن تقترب كثيراً من الكلب المربوط أو الموجود خلف السور.

- إياك أن تنظر مباشرة في عيني الكلب.

- إياك أن تركض أو تتحرك بسرعة قرب الكلاب.

- لا تقترب كثيرا من الجراء الصغيرة، فالأم قد تعضك لحماية جرائها.

ماذا تفعل حال هاجمك الكلب:

- تجمد في مكانك وانظر فقط إلى الأرض، وتراجع بالسير إلى الوراء ببطء شديد.

- تظاهر بأنك شجرة وقف هادئاً وأنت تضع يديك إلى جانبيك واترك الكلب يشمك لأنه سيتركك عادة.

- إذا هاجمك كلب فخذ وضعية الصخرة، والتف حول نفسك، واحمي وجهك وجسدك.

ماذا إن تعرضت للعض:

- اغسل مكان العض مباشرة بالماء الجاري والصابون لمدة 10 دقائق.

- راجع أقرب مركز لمعالجة داء الكلب.

كيف تنقذ شخصا إذا شاهدت كلبا يعقره أمامك:

- ارفع الكلب من أرجله الخلفية في حالة الكلاب غير المدربة.

- إلقاء إناء به ماء على وجه الكلب بشكل مفاجئ.

- قم بإلقاء قميص أو جاكيت على رأس الكلب، فهذا سيربكه، ولو مؤقتًا، وعندها اجعل الشخص خلفك، بحيث تصبح أنت بينه وبين الكلب، وتراجع معه بكل الهدوء الممكن.