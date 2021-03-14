تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار الميكروويف في عروض عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض عيد الأم، ليستفيدوا من هذه العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم" الخليج 365"، أبرز أسعار الميكروويف في عروض عيد الأم:

ماركة Sharp:

- ميكروويف ستانلس ستيل، 43 لتر ، 1100 وات، لونه أبيض، بسعر 2,979 بدلا من 5,000 جنيه.

- 20 لتر، 800 وات، لونه فضي، بـ 1,599 بدلا من 2,700.

- 1450 وات مع شواية، 25 لتر، لونه فضي، بـ 2,699 بدلا من 2,900.

- سعة 20 لتر ، 800 وات، لون سيلفر، بـ 2,122 بدلا من 2,399.

ماركة LG :

- 25 لتر، لونه أسود، بسعر 3,075 بدلا من 4,200 جنيه.

- 42 لتر، لونه أسود، بـ 3,749 بدلا من 5,000.

- 42 لتر، لونه أسود، بـ 4,499 بدلا من 5,500.

- لونه أسود، بـ 4,399 بدلا من 5,000.

ماركة Zanussi:

- ميكروويف رقمي 30 لتر، لونه أسود، بسعر 2,849 بدلا من 3,200 جنيه.

- 34 لتر بشواية، لونه رمادي، بـ 3,099 بدلا من 4,999.

- ديجيتال، 32 لتر، 700 وات، لونه أبيض، بـ 3,333 بدلا من 3,900.

- 20 لتر، لونه أبيض، بسعر 1,919 بدلا من 2,299.

ماركة Tornado:

- 36 لتر، 1000 وات، لونه سيلفر، بسعر 2,299 بدلا من 2,888.

- 20 لتر، 700 وات، لونه أسود، بـ 1,063 بدلا من 1,999.

- فرن ميكروويف، 25 لتر، لونه فضي، بـ 1,899 بدلا من 2,000.

- ميكروويف بشواية، 36 لتر، 1000 وات، لونه فضي، بـ 2,399 بدلا من 2,499.