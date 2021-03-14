بينها التصوير بالفيديو.. 4 طرق لمواجهة التحرش بعد واقعة «فتاة المترو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم كل التوجيهات الأخلاقية والدينية والحقوقية لحفظ كرامة النساء وعدم انتهاك خصوصيتهن، لا تزال هناك بعض الأساليب التي تعكّر سلام المرأة وانتهاك خصوصيتها، منها التحرش بشتى أنواعه، وهو ما تعرضت له فتاة عشرينية تدعى «م. م»، على يد أحد الأشخاص، داخل إحدى عربات الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان يمارس العادة السرية بشكل صريح أمامها، ما جعلها تستغيث بخطيبها، والاتصال به على الفور.

كانت الفتاة العشرينية في طريق عودتها لمنزلها حيث استقلت عربة المترو من محطة العتبة، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شابان خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلتهما: «واحد قعد في آخرها، وده قعد قدامي، بس الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، الراجل ده من وقت ما طلع وهو مش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمأنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيمارس العادة السرية»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».

خطيب الفتاة

ومن جانبه، نشر الشاب أحمد ناجي خطيب الفتاة، الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع إلى تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وشرح «ناجي» على حسابه، أن الشاب استقل محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها بهذه الطريقة الحيوانية.

وفي ذات السياق، يُقدم «هُن» للفتيات طرق تجنب الوقوع في مرمى التحرش وكيفية مواجهته، من خلال السطور التالية.

الشنطة

يمكن للفتاة ارتداء حقيبة الظهر على الجزء الأمامي من الجسم، في المواقف التي تكون فيها المنطقة الأمامية أكثر عرضة لخطر التحرش.

الوقوف في مكان جيد

يجب على الفتاة اختيار مكانًا جيدًا للوقوف مع ظهرك مقابل الحائط أو أي شيئًا ماديًا مثل الطاولات، قفي بالقرب من أي من الجدران الثلاثة إن أمكن، أو إذا كنت تنتظرين المواصلات أو المترو، ابقي داخل المحطة مع ظهرك للحائط.

ذراعيك

ضعي ذراعيك أمام صدرك.. هي واحدة من الطرق لدرء محاولات التحرش المحتملة، وإذا كان عليك التمسك بعمود أثناء ركوب المترو ابقي ذراع واحدة على صدرك، مع تجنب التمسك بالقضبان المعلقة، لأن وضع الذراع لأعلى سيترك جانبك الأمامي مكشوفًا دون حماية.

عندما تقفين في طابور مع وجود ظهرك لشخص غريب، يمكنك إبقاء يديك خلف ظهرك للحماية.

تصوير بالفيديو

وحالة التعرض للتحرش من قبل أي شخص، فقط عليك القيام بتصوير المتحرش بالصوت والصورة حتى لا يستطع إنكار فعلته.