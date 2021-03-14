تفاصيل جديدة في واقعة طفلة الحشيش: براءة «الطفولة والأمومة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدرت محكمة جنح ضواحي الجزئية، اليوم، حكمها ببراءة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة زينة سنكري ومحاميها، مما قدمه محامي والدة «طفلة الحشيش» ضدهما من اتهامات بالبلاغ الكاذب والتشهير والسب والقذف.

وعقدت الجلسة اليوم، التي قضت ببراءة الجميع من الاتهامات المنسوبة إليهم، إذ إن المجلس القومي للطفولة والأمومة أقام دوره بمتابعة ومباشرة حقوق الطفل وعدم تعريض حياتهم للخطر.

تفاصيل البلاغ

وكان محامي والدة «طفلة الحشيش»، اتهم أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة زينة سنتري، من أصل لبناني، وهي زوجة والد، صديق والدة الطفلة، الذي ظهر في الفيديو، يساعد الطفلة على تدخين الحشيش بالبلاغ الكاذب والتشهير والسب والقذف.

تم تحديد جلسة جنح ضواحي الجزئية، التي حملت رقم 1288 لسنة 2021، وانتفى «الطفولة والأمومة»عن نفسه تهمة البلاغ الكاذب، إذ أنه المجلس مارس حقوقه ودوره المنصوص عليه بقانون الطفل، كما أن واقعة «طفلة الحشيش» مثبته بالفيديو، لكن تم حفظ المحضر، وانتفى أيضًا عن نفسه تهمة السب والقذف لعدم توافر أركانها الأساسية.

واقعة طفلة الحشيش

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، تداول مقطع لرجل يمسك بطفلة وتدخن الحشيش، تبين من تتبع الفيديو وناشريه أن هذا الشخص هو صديق والدة الطفلة، والذي يعيش معها دون زواج في أستراليا وهي مطلقة، وأمسك بالطفلة بينما كانت الأم تصور المقطع وتضحك هي الأخرى على تدخين الطفلة الحشيش في مشهد مؤلم.

بلاغ من والدة الطفلة ضد الطفولة والأمومة

وفي تطور جديد عن الواقعة، تقدمت والدة الطفلة المعروفة إعلامية بـ«طفلة الحشيش»، ببلاغ للنائب العام ضد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وسيدة ومحاميها، اتهمتهم فيه بالتشهير بابنتها والبلاغ الكاذب في مقطع فيديو متداول ظهر فيه شخص يجبر طفلة على تدخين سيجارة «حشيش»، ويتحرش بها.

وقال رمضان أبو زيد، وكيل «رشا مراد»، ولية أمر ابنتها القاصرة «آلاء مراد»، أسترالية الجنسية، مقيمة بدولة استراليا، إن موكلته تقدمت ببلاغ رقم 1288 لسنة 2021 جنح الضواحى، ضد سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزينة حازم سنكري زوجة والد إسلام أبو الحمد، وياسر قنطوش ممثل الدفاع عن الأخيرة اتهمتهم بالتشهير والبلاغ الكاذب.