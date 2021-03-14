تفاصيل عقد ياسمين صبري: مصنوع من الياقوت والزمرد ويحتوي على 2085 جوهرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقد تاريخي لا يقدر بمال مصنوع على هيئة تمساحين متقابلين، تجملت به الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها في برنامج «إي تي بالعربي»، المذاع على قنوات «أم بي سي»، لتكون بذلك ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد الذي يتخطى الـ120 قيراط، من توقيع دار المجوهرات العالمية «كارتييه».

كواليس صناعة عقد ياسمين صبري

العقد ذو الوزن الثقيل يحمل في طياته تفاصيل تاريخية بدأت عام عام 1975، عندما رغبت الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس في صناعة عقد يشبه التمساحين الأليفين اللذان تربيهما، وأحضرتهما إلى المتجر للتأكد من صناعة عقد يطابق تفاصيل التمساحين، حتى أنها اقترحت عليهم العيش هناك لفترة من الوقت، ليتسنى لهما فرصة صناعته بدقة، بشرط عدم ارتداء لأحد لتلك القطعة غيرها، إلا أنها باعته مع معظم مجوهراتها قبل وفاتها مباشرة.

يتميز ذلك العقد المصنوع من 45 سنة باحتوائه على 1023 ماسة صفراء، و1060 زمرد، واثنين من الياقوت الكابوشوني، ليصل إجمالي عدد المجوهرات به إلى 2085 قطعة، وفقًا لموقع «نيوز آرانت».

في عام 2006، ظهرت الممثلة مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي الذي نسقته مع قميص أبيض خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي المنعقد في فرنسا، وخلال عام 2021 ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بذلك العقد.

ياسمين صبري عن ارتداء العقد التاريخي: شرف ليا

ومن جانبها، قالت ياسمين صبري خلال لقائها، إن العقد مصنوع من المجوهرات باللونين الأخضر والأصفر، ويصل وزنه إلى 120 قيراطا: «رغم إن وزنه تقيل بس هو مريح ويستحق»، موضحة أنه صنع عام 1975.

ونوّهت إلى أنها ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد، قائلة: «شرف ليا إني ألبسه طبعا بعدهم».

إطلالة ياسمين صبري الخليجية

منذ أيام فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، بنشر مقاطع فيديو لها خلال ارتدائها غطاء رأس، واستعدادها لحضور إحدى الفعاليات، عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطلة بحجاب أسود اللون يظهر خصلات من شعرها، والذي نسقته مع أزياء فضفاضة ومنقوشة، معتمدة على مكياج بسيط، دون إرفاق أي تعليق على مقاطع الفيديو التي تتضمن إطلالاتها.