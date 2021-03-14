معلومات عن مودة الأدهم بعد إحالتها للجنايات: والدها ثري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة، شهدتها قضية مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي «تيك توك، انستجرام»؛ إذ قررت محكمة جنح شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إحالة المتهمة إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.

وعن أسباب حكم إلغاء حبس «مودة»، كشفت المحكمة أن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق «لايكي» صحيحة وخاصة بها، إلا أنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

معلومات عن مودة الأدهم

ويستعرض «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن مودة الأدهم.

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- من مواليد محافظة مرسى مطروح، ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء، بالإضافة إلى أخت.

- والدها يدعى فتحي رشاد محمد الأدهم.

- طالبة جامعية.

- استقلت عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- جاءت شهرتها من خلال مشاركتها في ميس إيجيبت، حين كانت في الـ17 من عمرها.

- حصدت لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

- جاءت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 4 سنوات.

- تمتلك سيارة مرسيدس قيمتها 780 ألف جنيها، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- كشفت أن والدها صاحب أملاك، فلديه أراضي زراعية بكوم حمادة وعمارة واحدة في كوم حمادة وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها؛ لأنه يمتلك بيوت وأراضي زراعية.

- نفت التهم كافة التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعية خلال الأشهر الماضية.