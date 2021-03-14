عمرو دياب يرسل عطره الجديد لفريق عمل مسلسل دينا الشربيني «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شكرا يا هضبة».. ذلك هو المنشور الذي دونه الكاتب والسيناريست مؤلف مسلسل «قصر النيل» للفنانة دينا الشربيني، محمد سليمان عبدالمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجها الشكر للفنان عمرو دياب، لإرسال زجاجة عطر له، من مجموعة «البرفانات» التي تحمل اسمه، وأطلقها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

عمرو دياب يهدي فريق عمل دينا الشربيني عطره الجديد

وعلم «هن»، أن عمرو دياب أرسل عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، من بينهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».

ويأتي ذلك التصرف قبل أيام من تلمح الفنان على سعادته بحياته عقب انفصاله عن دينا الشربيني؛ إذ قال قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب» في الحفل الخاص الذي أحياه منذ أيام: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديل خلال الفترة الأخيرة.

وتضمن إعلان برفان عمرو دياب الجديد ظهور الموديل إنجي كيوان، وتسريب صور تجمعها بالفنان، والتي كشف مصدر مقرب من الهضبة سببها، قائلا: إن ذلك الأمر جاء بهدف «مكايدة لدينا الشربيني»، بحسب المصدر المقرب، الذي روى عن واقعة جمعت الإعلامية إنجي كيوان بالفنانة دينا الشربيني: «كانوا في مرة متجمعين في قعدة، وكان عمرو دياب موجود، دينا ساعتها قالت لإنجي وجودك مش مرغوب فيه، امشي من هنا».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يشار إلى أن السلسلة المستمرة من تلك التلميحات جاءت بعد 3 أعوام من ارتباط عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، الذي انتهى في شهر نوفمبر من العام الماضي، تبدلت الأحوال وانتشرت أنباء انفصال الهضبة عنها.