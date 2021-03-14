شيرين رضا تعلق على واقعة انتحار سيدة السلام: «لازم كل الناس تحشر مناخيرها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة شيرين رضا، على واقعة سيدة السلام، التي أقبلت على الانتحار قفزا من شرفة شقتها بالطابق السادس، خوفا من تعدي مالك العقار وحارسه عليها بالضرب.

تعليق شيرين رضا على الواقعة

ودونت شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب هيقول إيه، لو كل واحد يخليه في حاله وماله، ممكن نبقى زي الفل، بس إزاي؟ لازم كل الناس تحشر مناخيرها في حال كل الناس علشان شرفهم، علشان احنا بوليس الكون، وواحدة بريئة تموت وعيال تضيع وأسر تتهدم، ربنا يصبر أهلك وولادك على فراقك».

تفاصيل انتحار سيدة السلام

ولا تزال تحقيقات واقعة انتحار سيدة السلام من شرفة منزلها، تتوالى؛ إذ فجرت القضية العديد من المفاجآت حتى الساعة، والتي كان أبرزها أن الجيران المتهمين بالاعتداء على صديق السيدة، لم يقتحموا شقتها، وإنما جرت مشاجرة بينهم على السلم أمام المنزل، فضلا عن تأكيد مصادر أمنية أن السيدة لم تكن طبيبة، كما أشيع وقت تداول الخبر للمرة الأولى، كما أفادت التحريات.

شقيق سيدة السلام: كانت على خلاف مع مالك المنزل

وكشف «يوسف. ص»، شقيق سيدة السلام، خلال ترصيحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل الواقعة التي تعرضت له شقيقته، بعد أن سقطت من الطابق السادس، وسط الأقاويل المتضاربة، بين قفزها من الشرفة، ودفعها بواسطة الجيران، الذين اقتحموا الشقة واتهموها بالقيام بأفعال فاحشة برفقة شخص تواجد معها في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن القصة بها أقاويل مغلوطة عديدة: «الناس بتفتي ودي حرمة ميت».

وأوضح «يوسف» أن شقيقته المدعوة (د. ص) كانت جالسة داخل شقتها برفقة عامل أنابيب لتغيير أنبوبة الغاز لها، دون القيام بأي فعل مشين، مؤكدا أن المتهمين اختلقوا الواقعة من خيالهم المريض، وظنوا بها سوءًا، وحاول أحدهم إجبارها على التصوير عارية دون ملابس، بحجة قيامها بالفاحشة: «قالولها إن بتاع الأنابيب صاحبها وحصل بينهم حاجة غلط، وده محصلش وهي متعرفهوش».