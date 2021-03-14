آخر ظهور لـ حنين حسام قبل إحالتها بتهمة الاتجار بالبشر: ممتنة للأيام البائسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إجراء جديد اتخذته محكمة شمال القاهرة، ضد البلوجر حنين حسام، في تهم الإتجار بالبشر والاعتداء على قيم المجتمع، ومبادئه والتحريض على الفسق والفجور، عقب أسابيع من حصولها على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما، باستثناء الاتجار بالبشر.

آخر ظهور لحنين حسام قبل إحالتها بتهمة الإتجار بالبشر

وقبل ذلك القرار بعدة ساعات، تفاعلت حنين حسام مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ نوهت قبل ساعة من «قرار الإحالة» بنشر مقاطع فيديو تدعو خلالها الجمهور للاشتراك في مسابقة جديدة، معلقة: «مفيش وقت الحقوا أعلنوا الشروط، واكسبوا الهدايا».

وشارك حنين حسام جلسة تصوير جديدة لها بشعر منسدل مع مكياج بسيط وأزياء كاجوال تجمع بين الأبيض والقرمزي، معلقة: «ممتنة للأيام البائسة التي جعلتني بهذه القوة»، بالإضافة إلى نشر مقطع فيديو خلال رقصها على نغمات المهرجان الشعبي «إمبابة خط أحمر».

إحالة حنين حسام إلى الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر

ومنذ قليل، قررت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إحالة فتاتي التيك توك مودة الأدهم، حنين حسام، وأحمد صلاح ومحمد علاء، إلى الجنايات، على ذمة القضية التي يواجهوا فيها اتهامات بالإتجار بالبشر والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه.

واتهمت حنين حسام ومودة الأدهم؛ بجريمة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التهم الأخرى التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وحصلت الفتاتين على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما باستثناء الاتجار بالبشر لتجدد النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة القضية.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت في وقت سابق أنه جرى اتهام فتاتا «تيك توك» بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين بالاتجار بالبشر على خلفية استخدامهم فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري وتحريض على الدعارة، لتحقيق منافع مادية، واعتبرت جهة التحقيق أنّ ذلك يعد استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، بالإضافة إلى سوء حالتهم الاجتماعية، بعد إعطاء وعود لهن بصرف مبالغ مالية لهن، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وظهرت حنين حسام، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، قبل إلقاء القبض عليها في أبريل الماضي، دعت من خلاله الفتيات إلى العمل من المنزل بمقابل مادي مرتفع للغاية، وذلك بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية