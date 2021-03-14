أحدث ظهور للفنانة أمينة خليل مع خطيبها: «أحلى كابل في الوسط الفني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة تجمع الفنانة أمينة خليل، بخطيبها رجل الأعمال والمهندس عمر طه، بصحبة مجموعة من أصدقائهما، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث ظهور للفنانة برفقة «شريك حياتها».

أحدث ظهور لأمينة خليل مع خطيبها

وتتضمن الصور، ظهور أمينة خليل بشعر بني منسدل، مع مكياج صباحي بسيط ونظارة شمسية، فيما أطل خطيبها بأزياء كاجوال فاتحة اللون تجمع بين الأبيض والبني الفاتح مع بنطلون جينز ونظارة طبية متوسطة الحجم، خلال ضحكهما في أثناء التقاط الصورة مع أصدقائهما.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «أحلى كابل في الوسط الفني»، و«لايقين على بعض أوي»، و«هنفرح بيكم أمتى؟»، «الضحكة طالعة من القلب».

شائعة زواج أمينة خليل

ومنذ عدة أشهر، أعلنت أمينة خليل أنها قررت تأجيل إقامة حفل زفافها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، قائلة، في تصريحات لبرنامج «إي تي بالعربي»: «قررنا نستنى لحد ما كورونا تنتهي عشان احنا عايزين نعمل فرح كبير، ووقتها هنعلن ده، ورجاء محدش يطلع إشاعات عليّا».

وفي 2020، انتشرت شائعة حول استعداد أمينة خليل من الزواج في الجونة، وهو ما نفته حينها: «يارب أتجوز إن شاء الله، بس مش الأربع الجاي، شوفت إشاعة ميعاد فرحي وقولت لنفسي ألف مبروك يا أمينة، إن شاء الله الفرح في 2021، بس إمتى معرفش».

وتابعت خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، على شاشة «دي أم سي»، أن أجمل شيء حدث لها خلال عام 2020، هو خطوبتها: «هي كانت سنة صعبة على الجميع والعالم كله، بس أنا اتخطبت فيها».

وأردفت: «الشطارة بتاعة 2020، إنه مكنش فيه أي توقعات، وإنك تبقي مؤمنة إن ربنا يحطك في كل المواقف لسبب يقويكي ويعلمك وتكبري من المواقف بشكل ما».