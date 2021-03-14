تساهم في علاج مرض السكري.. فوائد الحلبة للصحة والجمال والرضاعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدمت الحلبة في الطب «البديل، والصيني»، لعلاج العديد من الأمراض منذ آلاف السنين.

وللحلبة العديد من الفوائد للجهاز الهضمي، والوقاية من الأمراض وفقدان الوزن، وهي في الأصل نبات يبلغ ارتفاعه حوالي 2-3 أقدام، وله ورق أخضر وزهور بيضاء صغيرة.

وإليك فوائدها بالتفصيل وفقا لموقع Healthline

القيمة الغذائية للحلبة

تحتوي ملعقة واحدة كبيرة من بذور الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ومنها:

- 20% من القيمة اليومية للحديد.

- 7% من القيمة اليومية للمنجنيز.

- 5% من القيمة اليومية للمغنيسيوم.

- 3 جرام من الأليف.

-3 جرام من البروتين.

-6 جرام من الكربوهيدرات.

-1 جرام من الدهون.

فوائد الحلبة

- تساعد في تحسين وظيفة الأنسولين في الدم.

- تدعم في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتساهم في علاج المرض السكري من النوع الأول والثاني.

- انخفاض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ومستويات الدهون الثلاثية.

- السيطرة على الشهية وانخفاض في تناول الدهون.

- تساعد في تخفيف ألم التهاب القولون.

وطبقًا لموقع Food.ndtv فإنها:

- ممتازة لمن يعانون من مناعة ضعيفة اتجاه أمراض الإنفلونزا والبرد السعال؛ لأن استهلاكها مفيد جدا لتوليد الحرارة في الجسم، وهذا أيضا يجعلها من المشروبات الممتازة في الشتاء.

- تعمل كمضاد للحموضة.

- تساعد في التخلص من الانتفاخ.

- القيمة الغذائية بها تساعدها في تحسين قوة الشعر ونضارة البشرة.

تأثيرات الحلبة على الرضاعة

حليب الأم هو أفضل مصدر تغذية لنمو الطفل، ولكن بعض الأمهات يعانون لإنتاج الكمية الكافية لأطفالهن، وبعد العديد من الدراسات على إنتاج اللبن من أمهات يتناولون مشروب الحلبة وأمهات يأخذون أدوية لزيادة إنتاج اللبن وأمهات لا يتناولون شيء لزيادة إنتاجه، وجدوا أن الحلبة تؤثر على إنتاج حليب الأم بمعدل 73 مل، في حين أن أفضل النتائج الأخرى من المشروبات أو الأدوية التي تساعد على إنتاج الحليب كانت 34 مل.

الآثار الجانبية للحلبة

الحلبة أمنة نسبيا للأشخاص الأصحاء، ولكن مع ذلك ف انها قد تسبب بعض الآثار الجانبية في حالة الإفراط في تناولها، مثل:

-تأثيرها على خفض مستوى الشهية قد يكون ضارا إذا كان الشخص يعاني من اضطراب في الأكل او يسعى لزيادة الوزن.

-نظرًا لتأثيرها على نسبة السكر فيجب استخدامها بحذر في حالة تناول أدوية السكر او مكملات تخفض مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل مشروب الحلبة

الطريقة الأبسط والأسهل لصنع مشروب الحلبة هي:

-احضري ملعقتين كبيرتين من الحلبة واغسليهم بماء نقي.

-ضعيهم مع كوب ونصف من الماء النقي في إناء على نار واتركيها تغلي.

-اتركيها على النار بضع دقائق بعد الغليان ليصبح المشروب أثقل.

راعي أن يكون الإناء كبير مقارنة بنسبة الماء بداخلة لتتجنبي فوران الحلبة.

-قومي بتصفيتها وصبها في كوب وحليها حسب رغبتك.

يفضل أن تحليها بعسل النحل لفائدة أكبر، وفي حالة استخدامك لها لتتخلصي من الانتفاخ، فلا تكثري من السكر في تحليتك لها.