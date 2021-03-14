معلومات مهمة عن حليب الحصان: يحمي القلب والبشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يختلف نوع الحليب وفوائده وفقا لنوع الحيوان، إذ يعد حليب الحصان، واحدا من الأنواع التي لها قيمة صحية كبيرة على صحة الإنسان، ويتوافر بيعه في عدد من أسواق ومتاجر الدول الأوروبية، لكن على جانب آخر يحظر بيعه في عدد من ولايات أمريكا.

ولا يزال تناول حليب الحصان، فهو يشابه حليب الحمير بنسبة كبيرة، جزءا تقليديا مهما بدرجة كبيرة في العديد من الثقافات المختلفة حول العالم، وجزءًا أساسيًا أيضا من العلاج الطبيعي في عدد من المناطق المعينة.

فوائد حليب الحصان

ووفقًا لموقع «organicfacts» الأمريكي، تلك مجموعة من أبرز فوائد حليب الحصان.

1- يحتوي على عدد من الفيتامينات، هي «أ» و«ب» و«ج» و«هـ».

2- يحتوي أيضا على نسب ملحوظة من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم.

3- يحتوي على نسب منخفضة من الدهون، والكثير الذي يحتوي عليها أحادية غير مشبعة.

4- معالجة الأكزيما.

5- إزالة السموم من الجسم.

6- المساعدة في عملية الهضم.

7- حماية القلب.

8- تقليل ظهور الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

9- غني ببعض الأجسام المضادة التي يمكن أن تعيد توازن بكتيريا الأمعاء، وتقلل من أعراض الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم.

10- يحسن صحة العظام ومنع ظهور هشاشتها.

11- المساعدة على عملية التمثيل الغذائي.

12- احتواءه على نسب عالية من اللاكتوز المفيدة للاطفال والنساء بشكل عام.

13- تقليل ظهور التقرحات والبقع الحمراء والتقرحات الجلدية على البشرة.

14- يسهل هضمه.

15- يساعد في معالجة الإمساك.

16- سهولة هضمه لجميع الفئات العمرية.

17- يحتوي على نسب قليلة من عنصر الكازين.

18- الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

19- بإضافته إلى زيت جوز الهند أو الصبار، يساعد في الحفاظ على البشرة بطريقة فائقة في جميع الأوقات.

20- يساعد في الابتعاد عن الإصابة بآلام العظام خاصة عند الوصول لسن الأربعين.