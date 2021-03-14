نسرين طافش تظهر بـ«حجاب» يظهر شعرها.. والجمهور: «لازمته إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها بالحجاب، حجاب أسود غير منقوش يظهر شعرها فاتح اللون الانسيابي الذي يحمل بعض التموجات، مع ملابس قاتمة اللون فضفاضة وخالية من النقوش، والذي نسقته مع مكياج صباحي بسيط، دون تدوين أي تعليق.

وسرعان ما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وسط تفاعل واسع معها بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «شبه العروسة باربي جدا بالحجاب»، و«وليه لازم تبيني الشعر ده كله.. طب الحجاب لازمته ايه!»، و«أحلى واحدة من غير مجهود يا نسرين».

السر وراء ظهور نسرين طافش بالحجاب

يأتي ذلك عقب أسبوعين من نشرها جلسة تصوير ومقاطع فيديو، خلال إطلالتها بالحجاب، الذي نسقته عباءة فضفاضة باللون الأسود، ودون وضع مساحيق تجميل، معلقة على الصور التي شاركتها، بالكشف عن أحدث أعمالها في رمضان 2021، بدور رحاب، قائلةً عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «المداح، رحاب، رمضان 2021».

ياسمين صبري تفاجأ الجمهور بالظهور بالحجاب

منذ أيام فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أيضا، بنشر مقاطع فيديو لها خلال ارتدائها غطاء رأس، واستعدادها لحضور إحدى الفعاليات، عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مطلة بحجاب أسود اللون يظهر خصلات من شعرها، والذي نسقته مع أزياء فضفاضة ومنقوشة، معتمدة على مكياج بسيط، دون إرفاق أي تعليق على مقاطع الفيديو التي تتضمن إطلالاتها.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من إطلالتها بالحجاب، وسط آلاف التعليقات، منها: «الحجاب لايق عليكي جدا»، و«ملكة جمال في كل حاجة».