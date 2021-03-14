نفسي عن المتحرش بفتاة المترو: يعاني من اضطراب ومهووس بتكرار فعلته أمام النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة اقشعرت لها الأبدان، بعدما صورت فتاة تدعى «م. م»، أمس، أحد الأشخاص داخل إحدى عربات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو يمارس العادة السرية بشكل صريح أمامها، ما جعلها تستغيث بخطيبها، والاتصال به على الفور.

تفاصيل واقعة التحرش

وكشفت الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل تعرضها لواقعة التحرش، خلال عودتها إلى منزلها في طريقها المعتاد، قائلة: «كنت مروحة البيت وراكبة المترو من محطة العتبة، وفي محطة قباء في تجاه عدلي منصور، الكام ست اللي كانوا معايا نزلوا من العربية، وبعدين طلع رجلين معايا في العربية، واحد قعد في آخرها، وده قعد قدامي، بس الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب»، بحسب تعبيرها.

تلفت المتحرش حول نفسه

نظرات غريبة بدت على المتحرش، فضلا عن توتره، وهو ما لفت انتباه «م. م» نحوه: «الراجل ده من وقت ما طلع وهو مش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون بتاعه من قدام، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمأنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيمارس العادة السرية».

نفسي يوضح دوافع المتحرش للقيام بفعلته

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، دوافع ممارسة هذا الشخص فعلته الفاضحة أمام الفتاة، خلال تواجده بمكان عام.

وقال «فرويز»، إن المتحرش يعاني من الاضطراب الجنسي، وهو ما يدفعه لـ «الاستعراء»، أي ما يعني ميله لممارسة العادة السرية والتعري أمام النساء في الأماكن العامة: «بيكون عنده هوس بالفعل ده، ومبيفكرش هو بيقوم بيه فين؟ الأهم عنده يقوم بيه وبس».