تهنئة عيد الأم المتوفية.. الدعاء والصدقات أبرزها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، الذي يحتفى به في الحادي والعشرين من مارس كل عام، داخل الوطن العربي.

ومع اقتراب هذا اليوم المميز، يشعر العديد من الأشخاص بالحزن الشديد، نظرا لفقدانهم لأمهاتهم، وما يؤثر عليهم بمشاعر سلبية وسط احتفالات الآخرون بأمهاتهم الأحياء.

فتيات يعبرن عن فقدانهم لأمهاتهن في عيد الأم

وخلال أحد المجموعات الخاصة بالفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دونت فتاة خلال حسابها قائلة: «بالله عليكم يا بنات عيد الأم قرب أهو، وفي بنات كتيرة مامتها متوفية فبلاش جو الهيصة ده والبوستات الكتير اللي ملهاش لازمة، وفي الآخر مامتك مبتشوفش حاجة، وحتى لو شافت استفادتي إيه غير إنك بتقهري قلب صحابك وبس، وبتفكريهم إنهم أيتام، اللي عنده كلمتين حلوين على كام فيديو يستهدى بالله كده، ويسمعهم لمامته في البيت، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبعدين الأم وجودها في حد ذاته في حياتك انتي وهي عيد، فبلاش الجو اللي بتعملوه ده يعني، ربنا قال: فأما اليتيم فلا تقهر».

وسرعان ما لاقى المنشور تداولا واسعا، إذ عبرن خلاله مجموعة من الفتيات عن اشتياقهن الكبير لأمهاتهن في هذا اليوم المميز.

كيفية تهنئة الأم المتوفية في عيد الأم

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد مدكور، شيخ أزهري، خلال حديثه لـ«هن»، كيفية الاحتفال بالأم المتوفية خلال عيد الأم.

وقال «مدكور»، إن الاحتفال بالأم لا يحتاج يوما واحد أو محددا خلال العام، فالبر بها طوال العمر هو أفضل الاحتفالات.

أما عن الاحتفال بالأم المتوفية، كشف الشيخ الأزهري، أنه يمكن من خلال الدعاء لها في كل لحظة وصلاة ووقت، فضلا عن تذكرها بالدعاء وكثرة الاستغفار لها، وإخراج الصدقات والزكاة على روحها.