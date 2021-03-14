المجلس القومي للمرأة يتعاون مع «الغذاء العالمي» في «ريادة الأعمال للمرأة الريفية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومى للمرأة، عن انطلاق حملة لطرق الأبواب غدا، بعنوان «ريادة الأعمال للمرأة الريفية»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في الفترة من 14 إلى 20 مارس الجاري، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية.

ومن المقرر تنفيذ الحملة في 9 محافظات، تشمل: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالاضافة الى مطروح.

بدورها، أوضحت ايزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، أن حملة طرق الأبواب تأتي تزامنا مع جهود المجلس في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القرى الأكثر فقرا، وتهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن، والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

وتتضمن رسائل الحملة أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، وكيفية «تحديد فكرة المشروع، والبدء في مشروع اقتصادي صغير»، وصفات صاحبة المشروع الناجحة.

كما أشارت إيزيس محمود، إلى أنه سيسبق الحملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات لمدة يوم واحد في هذه المحافظات، للتعريف برسائل الحملة وأهدافها، التي تتضمن مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي والإدخار، وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وناجحة.