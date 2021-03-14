إنقاذ فتاة عمر 16 عاما من الختان على يد أبيها بالمنيا: مواجهتش أبوها علشان نفسيتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتصال هاتفي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، يفيد باعتزام أب على إجراء عملية ختان لابنته ذات الـ16 ربيعا، داخل عيادة طبيبة بمركز المنيا، ما دفع المجلس للتحري عن تفاصيل الواقعة التي حملت بلاغا رقم 23182، وتحرير محضرا بالواقعة في قسم شرطة المنيا، حمل رقم 1901 لسنة 2021 إداري مركز المنيا.

تفاصيل الإبلاغ عن محاولة تشوية الأعضاء التناسلية لفتاة لم تتخطِ الـ16 عاما، يرويها صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلا: «البلاغ جالنا أول امبارح، وتواصلنا على طول مع جمعية شريكة مع المجلس علشان نتحقق من صحته»، ليتم التأكد من صحة الأمر، ما استدعى تقديم بلاغا رسميا وإحضار الأب، الذي أنكر التهم الموجه له، ووقع على تعهد بعدم فعل ذلك الأمر فيما بعد.

مدير خط النجدة: هدفي هو منع واقعة الختان مش سجن الأب

«احنا متأكدين من معلوماتنا، وإنه فعلا كان بيخطط لختان بنته، لكنه أنكر».. بتلك الكلمات يكمل «صبري» سرد واقعة إنقاذ فتاة من تشوية أعضائها التناسلية، مؤكدا أن المجلس رفض استدعاء صاحبة الـ16 سنة، لمواجهتها بوالدها وسؤالها عن نيته لفعل ذلك بها: «البنت أكيد عنها معلومة باللي أبوها كان عايز يعمله فيها، بس مرضناش نعمل كده، خوفا على نفسيتها وتأثير ده عليها».

وعن الاكتفاء بتوقيع الأب تعهد دون حبسه، يؤكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس، أن الهدف من البلاغ هو منع وقوع جريمة التحرش وليس حبس الأب: «أنا مش عايز أدخل الراجل السجن، هدفي إني أمنع اللي كان هيحصل، وده تم بالفعل»، مشيرا إلى أن المجلس سيتابع مع الطفلة بصفة أسبوعيا للتأكد من عدم تعرضها للختان: «لو لاحظنا تغيرات عليها، أو إنها حاسة بالخوف أو وجع في جسدها، هنطلب بتحقيق فورا ومش هنسكت».

وعن رغبة الأب في ختان ابنته رغم وصولها لعمر الـ18، يوضح «صبري»: «الختان مبقاش له كتالوج في مصر، كان قبل كده بيتعمل ما بين عمر 9 ل12 سنة، دلوقتي بيحصل لأعمار أكبر وأصغر من كدة»، مؤكدا أن خط النجدة تلقى بلاغا بختان أم لابنتها التي لم تتجاوز الـ6 سنوات بالمقطم، فضلا عن بلاغ آخر لختان فتاة في عمر الـ18.

تدخل أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

وكانت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بسرعة إنقاذ الطفلة، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها حمايتها من هذه الجريمة التي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة.

وقالت سحر السنباطي، في بيان لها، إنه بعد عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسرة، وقع والد الطفلة على إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق طفلته، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ متابعة دورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز المنيا والجمعية الشريكة، لضمان سلامة الطفلة، وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.