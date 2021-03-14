احذر.. 5 تغييرات في ذراعيك قد تشير إلى إصابتك بجلطة دموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

جلطات الدم هي حالات طبية طارئة خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى انسداد رئوي خطير إذا تركت دون علاج.

ولكن كيف من المفترض أن تعرف ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجلطة دموية في ذراعك؟ هذه هي الأعراض الخمسة في ذراعك التي يجب البحث عنها، بما في ذلك التغيرات الطفيفة في الجلد، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

تعد الجلطات الدموية شائعة نسبيًا، وتحدث بسبب تكتل البروتينات والصفائح الدموية المختلفة معًا، من الضروري للغاية أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطة دموية.

وحذرت هيئة الصحة البريطانية، من ضرورة معالجة جلطات الدم على الفور، حيث يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

يمكن أن تسد الجلطة الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب توصيل الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

تتطور معظم جلطات الدم في الساقين، ولكن يمكن أيضًا العثور عليها في الذراعين.

ما يصل إلى 10 في المائة من جميع الجلطات تتطور في الذراعين - ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت في خطر.

وحذر موقع Healthline الطبي، من أن أكثر من نصف جلطات الدم في الذراع لا تظهر عليها أي أعراض على الإطلاق.

إذا ظهرت عليك الأعراض، فإنها تميل إلى الظهور ببطء شديد، ويمكن بسهولة عدم ملاحظتها.

قد يتورم الذراع بشكل متزايد، وقد تصاب بتشنجات في كثير من الأحيان.

قد يكون الجلد رقيقًا ودافئًا عند لمسه بلون أحمر أو أزرق.

تتشكل جلطات الدم عندما تتسبب خلايا الدم المسماة بالصفائح الدموية والبروتينات المختلفة في تخثر الدم في شكل كتلة شبه صلبة.

يتم تصنيف جلطات الدم في الذراعين على أنها أولية أو ثانوية، اعتمادًا على سبب تجلط الدم.

إذا تلقيت تشخيصًا لجلطة في وريد عميق في ذراعك، فإن أهداف العلاج الأولية ستكون وقف نمو الجلطة، وتخفيف الأعراض، ومنع الجلطة من الانتقال إلى رئتيك أو أجزاء أخرى من جسمك حيث يمكن تسبب الضرر.

إذا لم تحل هذه العلاجات المشكلة أو إذا كانت الجلطة كبيرة جدًا، فقد يوصي طبيبك بإزالة الجلطة.

أخطر المضاعفات

إذا كنت تعاني من انسداد في الدم، فإن أخطر المضاعفات التي قد تصاب بها هو الانسداد الرئوي.

الانسداد الرئوي هو المكان الذي ينفصل فيه جزء من الجلطة الدموية، ويشق طريقه إلى الرئتين.

يعاني حوالي ثلث مرضى الجلطة الدموية من انسداد رئوي- ويمكن أن يكون مميتًا.

إذا كنت تعاني من ضيق مفاجئ في التنفس أو ألم حاد في صدرك، يجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور.

كيف تتجنب تجلط الدم

أفضل طريقة لتجنب تجلط الدم في ذراعيك تشمل: البقاء نشيطًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يجب أن يهدف الجميع إلى ممارسة نشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

يجب أيضًا محاولة الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الجلوس لفترات طويلة في نفس الوضع.

تحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن علامات أو أعراض جلطات الدم.