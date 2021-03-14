كورونا اليوم: مفاجأة بشأن الآثار الجانبية للقاح.. وخطر جديد يهدد المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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خطر جديد يهدد المرضى

تتحور جميع الفيروسات ولا يختلف فيروس كورونا عنهم، يوجد اليوم العديد من المتغيرات لكوفيد-19 الجديد الذي حفز الوباء العالمي غير المسبوق وأودى بحياة الملايين من الناس، أثار هذا قلق الخبراء لأنهم لا يعرفون ما يمكن توقعه، على الرغم من أن سلالات الفيروسات المتحولة عادة ما تصبح خفيفة إلى حد ما مع مرور الوقت، فقد لا يكون الأمر كذلك مع كوفيد-19، البديل المميت في المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال، ويسبب البديل الجنوب أفريقي المزيد من المضاعفات والأعراض المختلفة، ولا يزال العلماء يدرسون هذه المتغيرات.

وفقا لموقع " thehealthsite"، هناك خطر جديد ناتج عن سلالة كوفيد المتحولة.. فما هو؟، تأتي المتغيرات الجديدة لـ كوفيد-19 بأعراض خطيرة جديدة، حيث يبلغ العديد من الأطباء في الهند عن أعراض لا علاقة لها بالجهاز التنفسي، إنهم يواجهون مرضى يعانون من أعراض معدية معوية مثل الإسهال وآلام مغص البطن، والأحدث كان الانسداد المعوي.

مفاجأة بشأن الآثار الجانبية للقاح

يقبل العديد من الأشخاص حول العالم على الحصول على لقاحات كوفيد-19 التجريبية، في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للخبراء، يمكن للناس توقع التعرض لبعض الآثار الجانبية بعد التلقيح، وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا، الحمى والقشعريرة والتعب والغثيان والألم في موقع الحقن، قليلون سجلوا أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى مثل التورم والطفح الجلدي أو شلل الوجه النصفي.

إن التفكير في تطوير الآثار الجانبية هو شيء يريد الأطباء الآن أن يستعد الناس له، ولكن ماذا يحدث إذا لم تظهر عليك أي آثار جانبية بعد التطعيم؟ هل سيظل لقاحك فعالاً؟، هذا ما يكشفه موقع timesofindia، المعاناة من الآثار الجانبية ليست ضرورة كاملة، كما أنه ليس من المحتم أن يؤثر على كل مستفيد من اللقاح في الوقت الحالي، وفقًا للدراسات، فإن ما يقرب من 73 ٪ من الأشخاص المسجلين في مختلف التجارب السريرية للقاح كورونا لم يتعرضوا لأية آثار جانبية ولكن لا يزال لديهم أجسام مضادة جيدة استجابة للقاح، وبالتالي، فإن عدم الشعور بالأعراض ليس ضروريًا، ولا يعني أن اللقاح لا يعمل.

سر أهمية عدم إهمال المطهرات في زمن كورونا

كشف الدكتور بوريس مينديليفيتش، أنه من المهم في الوقت الحاضر الاستمرار باستخدام معقمات اليدين وأوضح على أي أساس يجب اختيارها.

ويقول الدكتور في حديث لراديو "سبوتنيك"، هناك ثلاث قواعد أساسية يجب الاستمرار بمراعاتها لتخفيض خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وهي المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقمات اليدين، ، لأن الأيدي هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لانتقال العدوى، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

حقيقة دخول مصر موجة ثالثة من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، حقيقة دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا.

وقال تاج الدين بمداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نحن في مرحلة تسمى "مرحلة التذبذب في الحالات" وتوجد زيادة طفيفة في الإصابات، والموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، لكن نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".