هل عدم معاناتك من آثار جانبية تعني أن لقاح كورونا غير فعال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقبل العديد من الأشخاص حول العالم على الحصول على لقاحات كوفيد-19 التجريبية، في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للخبراء، يمكن للناس توقع التعرض لبعض الآثار الجانبية بعد التلقيح، وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا، الحمى والقشعريرة والتعب والغثيان والألم في موقع الحقن.

قليلون سجلوا أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى مثل التورم والطفح الجلدي أو شلل الوجه النصفي.

إن التفكير في تطوير الآثار الجانبية هو شيء يريد الأطباء الآن أن يستعد الناس له، ولكن ماذا يحدث إذا لم تظهر عليك أي آثار جانبية بعد التطعيم؟ هل سيظل لقاحك فعالاً؟، هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يعتبر التعرض للآثار الجانبية استجابة مناعية

على الرغم من أنها أشد قسوة على الجسم، وفي بعض الأحيان، يصعب التعامل معها، فإن الآثار الجانبية الناتجة بعد التطعيم تعتبر طبيعية وفي الحقيقة، إشارة جيدة.

ببساطة، تعتبر الآثار الجانبية مؤشرا على أن اللقاح يعمل، تحفز اللقاحات جهاز المناعة على تقديم استجابة حماسية من خلال تعليمه مكافحة المرض في المستقبل، يتم ذلك عن طريق خداع الجسم للاعتقاد بأنه قد يكون هناك عامل ممرض في الداخل ومحاكاة بعض الأعراض المعدية.

ماذا يحدث إذا لم تتطور لديك آثار جانبية؟

المعاناة من الآثار الجانبية ليست ضرورة كاملة، كما أنه ليس من المحتم أن يؤثر على كل مستفيد من اللقاح في الوقت الحالي.

وفقًا للدراسات، فإن ما يقرب من 73 ٪ من الأشخاص المسجلين في مختلف التجارب السريرية للقاح كورونا لم يتعرضوا لأية آثار جانبية ولكن لا يزال لديهم أجسام مضادة جيدة استجابة للقاح.

في الواقع، أثبتت البيانات من التجارب الرائدة أيضًا أن أعراض ما بعد التطعيم يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين تم تلقيحهم، لذا فإن ما تشعر به ليس اختبارًا حقيقيًا للتحقق من التحصين.

وبالتالي، فإن عدم الشعور بالأعراض ليس ضروريًا، ولا يعني أن اللقاح لا يعمل.

يمكن أن تتفاعل أجهزة المناعة المختلفة بشكل مختلف

تعمل أجهزتنا المناعية على حمايتنا من مسببات الأمراض، ولكن يمكن بناؤها بشكل مختلف، وبالتالي، فهي قادرة على عرض استجابات مختلفة، سواء كنت تعاني من هذه الآثار الجانبية غير السارة أم لا، يعتمد أيضًا على نفس الشيء.

كما يقول الخبراء، هناك الكثير من التنوع في تكوين جهاز المناعة لدينا، والتغيرات الجينية وكيفية استجابتنا للقاحات أو الأدوية أو العدوى المختلفة.

لذلك، من الممكن أن يكون تحملك لأعراض معينة يختلف عن شخص آخر، قد لا تشعر بأي شيء بالنسبة لك ولكن قد تصيب الشخص بشكل مختلف.

على سبيل المثال، لاحظ بحث حديث لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن الجنس هو أيضًا عامل محدد رئيسي في تحديد مخاطر الآثار الجانبية، النساء، على سبيل المثال، يمكن أن تكون أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية أو التعرض لردود فعل شديدة.

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية أيضًا باختلاف الجرعة ونوع اللقاح الذي تحصل عليه

في الوقت الحالي، من خلال ما لوحظ مع لقاحات كورونا، تميل الآثار الجانبية إلى أن تكون أقوى بكثير وغير سارة بعد جرعة اللقاح الثانية، الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية قليلة أو معدومة مع الجرعة الأولى يعانون أيضًا من ردود أفعال أقسى في المرة الثانية.

ومن ثم، إذا لم تشعر أن التأثيرات تبدأ مع الجرعة الأولى، فقد تكون هناك فرصة ضئيلة لتوقع ظهورها بعد ذلك، أو ربما لا تجربها على الإطلاق.

كيف تتأكد من فعالية لقاحك؟

لا توجد طريقة مناسبة للتحقق مما إذا كان لقاحك يعمل بخلاف قياس الأجسام المضادة.

ومع ذلك، إذا كنت حذرًا بشأن اتباع كل ما يجب فعله وما لا يجب فعله في اللقاح، وكنت مدركًا، فهناك فرصة ضئيلة جدًا لفشل الفعالية.

إذا حصلت على جرعتك المحددة، واتبعت الإجراءات الحثيثة، فلا يوجد سبب حقيقي للقلق، مجرد خطوات وقائية أساسية ستقطع شوطًا طويلاً في حماية نفسك من مخاطر فيروس كورونا الجديد.

الشيء الوحيد المهم هو أن تأخذ جميع الجرعات كما هو مطلوب في جدول زمني محدد، لذلك، احصل على لقاحك عندما يحين دورك، وتذكر جميع الاحتياطات.