موديلات تنانير منسدلة طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - التنورة حتماً من بين التصاميم التي تملكها كل سيدة، لا سيما المحجبات، فهي تمنح لمسة أنثوية مميّزة على مظهرهن من موسم إلى آخر، ومع اختلاف الموديلات والألوان والأقمشة فقد لاحظنا أن موديل التنورة المنسدلة برز بقوّة لـ 2021، فإليكِ أبرز تنسيقات مدونات الموضة.



بطوطة نصر بالتنورة المنسدلة

بطوطة نصر



في إطلالة مميزة وناعمة، تأنقت الإعلامية المصرية والبلوغر، بطوطة نصر، ببلوزة زرقاء بطبقات من الشيفون مع تنورة بيضاء مزينة بخطوط مموجة باللون الأزرق والبني بأحجام متفاوتة لخيار أنيق وناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون البيج لمظهر بسيط.

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التنورة المنسدلة من حنان الحكيم

حنان الحكيم



نشرت الإعلامية المصرية والبلوغر المختصة في الأزياء والموضة، حنان الحكيم، عدة صور لها بالتنانير المنسدلة، ومن بينها نلهمك عدة أفكار؛ حيث ارتدَتْ تنورة من الساتان البيج مع بلوزة سوداء بقَصَّة محتشمة، مع حجاب باللون البيج المطبع بالبني، وأكملته بحذاء بكعب بني لمظهر ناعم، واختارت في الإطلالة الثانية تنورة منسدلة من الساتان الأبيض المناسب لذوات الجسم النحيل مع قميص أبيض بأكمام منفوخة وبلوزة زهرية قصيرة، وأكملت اللوك بحذاء بكعب شفاف مع حقيبة دائرية باللون الزهري، وفي مظهر شتوي نسقت قميصاً أسود بأطراف منفوخة مع بلوزة قصيرة وتنورة منسدلة باللون البني المزين بخطوط صغيرة طولية، وأكملت اللوك باكسسوارات باللون البيج.

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تنسيق التنورة المنسدلة في الشتاء من وفاء عز الدين

وفاء عز الدين



وفاء عز الدين، مدونة موضة مصرية لها شعبية واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، ومن وحي أحدث إطلالاتها نلهمك عدة أفكار لتنسيق التنورة المنسدلة؛ حيث أطلت بتنورة سوداء مع بلوزة بيضاء مخططة عرضياً بالأسود مع معطف منفوخ أبيض لمظهر حيادي في الشتاء، وظهرت في إطلالة أنثوية بتنورة زهرية مزينة بأزرار في المنتصف، مع بلوزة وقبعة وحذاء باللون الأبيض.

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علا عبد الحميد بإطلالة عملية

علا عبد الحميد



في إطلالة عملية بسيطة، تألقت المدونة المصرية، علا عبد الحميد، بتنورة رمادية من القطن الصيفي مع بلوزة سوداء زينتها بسلسال طويل للخصر ومعطف من الجينز المزين بفصوص اللؤلؤ، وأكملت اللوك بحقيبة ضخمة برتقالية وحذاء مطبع.



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