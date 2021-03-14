إطلالات راقية باللون الأسود مستوحاة من ريا أبي راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تحاول الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد الخروج عن اللون الأسود الذي تعتمده كثيراً في إطلالاتها ولكنها تعود اليه من دون أن تدري احياناً فتنسّقه مع لون آخر أو مع أكسسوارات ملونة، ولكنها تعتبر كلاسيكية في إطلالاتها على السجادة الحمراء خاصة.

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كيف تنسق ريا ابي راشد اللون الأسود؟





لمناسبة يوم المرأة العالمي ارتدت ريا بلوزة قطنية سوداء كتب عليها بالابيض"امرأة مذهلة" ونسقتها مع تنورة منقطة باللونين الأبيض والأسود.

الصورة من انستغرام



أطلت ريا بفستان رائع باللونين الابيض والأسود وهو بقصة ميدي من دافيد كوما، وانتعلت حذاء ستيليتو للمصممة أمينة معادي وتزينت بأقراط ماسية من لارا هيمز.

الصورة من انستغرام



وفي غمرة التحضيرات لمعرض expo 2020 في دبي أطلت الإعلامية الحسناء بقميص ابيض معقود من الأمام مع تنورة منقطة واسعة بقصة ميدي، وقد انتعلت حذاء رياضياً، أضفى عليها إطلالة شبابية.

الصورة من انستغرام

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كما تألقت ريا بطقم من الكريب الأسود من علايا وانتعلت صندلاً مجوهراً من تصميم غيوسيبي زانوتي. وقد حاولت خرق رتابة اللون وكلاسيكية الزي بصندل يليق بفساتين السجادة الحمراء عادة.

الصورة من انستغرام

وخلال تصويرها برنامجها أطلت بفستان من الشيفون منقط بالأبيض من تصميم ميزون فالنتينو وانتعلت حذاء للدار نفسها. وقد عبرت ريا من موقع التصوير في الفندق بدبي عن سعادتها باللوك بالقول إنها ربما تبدو وكأنها في أجازة ولكنها تعمل بأناقة...

الصورة من انستغرام



كما سحرتنا ريا بإطلالة من الفندق في دبي هي عبارة عن فستان أسود قصير يزدان بطبقات من الكشاكش عند تنورته، وهو مطبع بلون البيج ويحمل توقيع دارعلايا. وقد انتعلت معه حذاء بلون البيج الخردلي لكسر رتابة اللون الأسود.

الصورة من انستغرام



إشارة الى أن ريا ابي راشد ودعت العام 2020 بفستان من الكريب الأسود يزدان بعقدة كبيرة عند الصدر، ونسّقت معه حذاء مفتوحاً منقطاً بالأبيض، وهي الصيحة المفضّلة على ما يبدو للإعلامية الحسناء التي تحرص على اعتمادها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بارتداء اللونين الأبيض والأسود معاً.

الصورة من انستغرام

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