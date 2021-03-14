كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تُفضل الكثير من النساء اعتماد موديلات الأحذية المفتوحة من الخلف، نظراً لإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، وأناقتها خاصة في فصلي الربيع والصيف.



وتختلف تصاميم الأحذية المفتوحة من الخلف باختلاف الألوان والخامات المُستخدمة في تصميمها، سواء الجلد أو القماش أو الشامواه.

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وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات أحذية مفتوحة من الخلف، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية:



حذاء مفتوح من الخلف من Dior





حذاء مفتوح من الخلف من ديور





لإطلالة جذابة وأنيقة، تناسب الخروجات النهارية، قدمت ماركة Dior هذا التصميم المميز، لحذاء أنيق مفتوح من الخلف، وذي مُقدمة دائرية، وجاء تصميمه من القطن المطرز بتصميم شبكي مخرم، وأربطة على الكاحل.



وصُمم الحذاء بنعل علوي مصنوع يدوياً من الحبال، إضافة إلى نعل سفلي مطاطي مريح.

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حذاء مفتوح من الخلف من Chanel

حذاء مفتوح من الخلف من شانيل



لإطلالة عصرية جذابة، بحذاء يحمل ألواناً ربيعية تمنحكِ إطلالة حيوية، قدمت ماركة Chanel تصميماً أنيقاً لحذاء باللون الفوشيا، مفتوحاً من الخلف، ومُصمماً بمقدمة دائرية، مع كعب قصير يحمل الحروف الأولى من شعار الماركة CC، إضافة إلى فتحة جانبية تظهر أحد جانبي القدمين.

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حذاء مفتوح من الخلف من Jimmy Choo

حذاء تايجر مفتوح من الخلف من جيمي شو



لاقت موضة التايجر رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سواء في تصاميم الأزياء أو الحقائب أو الأحذية.

ولإطلالة أنيقة بحذاء مفتوح من الخلف بصيحة التايجر، قدمت ماركة Jimmy Choo هذا التصميم الجذاب، لحذاء مفتوح من الخلف، مُصمم من شعر العجل بطبعة التايجر، مع مقدمة مُدببة وكعب قصير يساعدك على الحركة بسهولة وراحة.

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حذاء مفتوح من الخلف من Valentino

حذاء أسود مفتوح من الخلف من فالنتينو



على الرغم من تعدد صيحات الأحذية الملونة والمُطبعة، إلا أنه لا يُمكن الاستغناء عن الحذاء الأسود، إذ يُعد قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة، نظراً لإمكانية تنسيقه مع مختلف الإطلالات اليومية.

ولإطلالة أنيقة بالحذاء الأسود المفتوح من الخلف، قدمت ماركة Valentino هذا التصميم الجذاب، الذي جاء بتصميم مُسطح من جلد العجل، مع زخرفة تحمل الحروف الأولى شعار الماركة، مع كعب قصير بارتفاع 5 سم.

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