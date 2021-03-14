كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تعد الخواتم ذات اللمسات الوردية من أكثر قطع المجوهرات التي تفضلها معظم الفتيات، إذ تمنحهن قدراً من الأنوثة والأناقة، بجانب تنسيقها مع قطع المجوهرات الأخرى؛ بالأخص إذا ما كانت هذه الخواتم مرصعة بالأحجار الكريمة.

خواتم مرصعة بالحجر الوردي



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» مجموعة موديلات خواتم بلمسات وردية ناعمة، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لمختلف المناسبات التي تودين حضورها.

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موديلات خواتم بلمسات وردية ناعمة

خاتم من ديور Dior

خاتم من ديور Dior



إذا كنت ترغبين في تصميم أنيق بين موديلات الخواتم ذات اللمسات الوردية الناعمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ديورDior، لخاتم مصنوع من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، والألماس، وحجر الكوارتز الوردي على شكل باقة من الزهور الخالدة.

وما يزيد هذا التصميم أناقة وحيوية، أنه يسهل تنظيفه وتلميعه بقطعة قماش ناعمة وتخزينه بشكل منفصل، إذ يستمد هذا الخاتم الذي ينضم لمجموعة Rose Dior Pré Catelan إلهامه من زهرة Monsieur Dior المفضلة.

خاتم من بوشرون Boucheron

خاتم من بوشرون Boucheron



إذا كنت ترغبين في ارتداء تصميم أكثر فخامة من الخواتم ذات اللمسات الوردية لإطلالة مسائية فخمة، يمكنك الاستعانة بخاتم هوبي من بوشرون Boucheron، الذي يدخل في تركيبه،

وأهم ما يميز تصميم هذا الخاتم أنه يتسم بالرقة والأنوثة، إذ إن تصميمه يأتي بشكل مثالي، على شكل الطائر الطنان المرصع بالألماس والياقوت الأزرق، ويعد خياراً مناسباً إذا كنت تودين حضور مناسبة أو حفلة كبيرة، ويمكنك ارتداؤه بمفرده أو تنسيقه مع غيره من الخواتم.

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خاتم من بولغاري Bvlgari

خاتم من بولغاري Bvlgari

إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر تميزاً وفخامة بين موديلات الخواتم ذات اللمسات الوردية الناعمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بولغاريBvlgari، ويسمى خاتم ديفاز دريم،الذي يدخل في تصميمه كل من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، وحجر الياقوت الوردي في المنتصف، فضلاً عن ألماسات مرصوفة.

وهذا الخاتم مستوحى من الأناقة الأنثوية والجاذبية الساحرة، إذ يتم نحته بجوهره الأنثوي الأنيق بطريقة تجسد روعة رخام حمامات كاراكالا والمنحنيات الحسية للفسيفساءعلى شكل مروحة، مما يعكس جوهر الجمال الإيطالي.

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany&Co



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر أناقة وحيوية، يمكنك الاستعانة بخاتم Vine Bypass من تيفاني أند كوTiffany& Co، بتصميم متألق ومتوهج، إذ يدخل في تركيبه كل من الذهب الوردي(عيار 18 قيراطاً)، فضلاً عن الياقوت الوردي والألماس اللامع المستدير.

خاتم من كارتييه cartier

خاتم من كارتييه cartier

لإطلالة رومانسية هادئة، يمكنك الاستعانة بخاتم الحب من كارتييه Cartier، إذ يدخل في تركيبه الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، ومرصع بحجر الياقوت الوردي الذي يمنحكلمسة ناعمة، فضلاً عن الغرانيت، والجمشت.

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