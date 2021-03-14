أحدث قَصَّات العبايات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تبحث الفتيات العربيات باستمرار عن أحدث صيحات موضة العبايات في كل عام؛ من أجل الحصول على إطلالة عصرية ومواكبة لخطوط الموضة، ومع تنوع التصاميم بين التصاميم العصرية وغير التقليدية وأشكال العبايات الكلاسيكية بألوان محايدة، نرصد لك اليوم عدة صيحات يمكنك اتباعها في 2021.

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عباية البشت من خولة المراغي

خولة المراغي



ترتكز تفاصيل عبايات البشت على الفخامة والجاذبية وعراقة التراث العربي، لذا نجدها واحدة من موديلات العبايات المفضلة للنساء بشكل كبير، ولأن الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، اعتمدتها بشكل كبير في مظهرها لهذا العام، فقد رصدنا لكُنَّ منها بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بعباية بنفسجية مصممة بتطريزات ذهبية في الأطراف مع قماش بدرجة داكنة من الأخضر في الأكمام، وأكملت اللوك بحجاب وفستان باللون الأخضر أيضاً، وتزينت في إطلالة أكثر بساطة وجاذبية بعباية كحلية مطرزة بأسلوب تقليدي مع حجاب أزرق وحذاء رمادي ناعم.

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عباية مرصعة بالأحجار من أسمهان النقبي

أسمهان النقبي



جمعت الإعلامية الإماراتية أسمهان النقبي بين صيحة العبايات المرصعة بالأحجار والعبايات السوداء ذات قَصَّة البليزر بأسلوب ناعم ومميز؛ حيث أطلَّت بعباية من الساتان الأسود مطرزة بالأحجار والزهور على أحد الطرفين العلويين بأسلوب مناسب للمناسبات وبطريقة ناعمة.

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عبايات مطبعة من شهد الزهراني

شهد الزهراني



للسنة الثانية، تواصل العبايات المطبعة ذات الألوان الناعمة وجودها في عالم الأزياء والعبايات، وقد ظهرت الإعلامية السعودية، شهد الزهراني، بعباية حمراء مطبعة بالأبيض ومصممة بقماش ضيق في الأكمام، وفي إطلالة عصرية ارتدَتْ عباية بيضاء مطبعة بالأزرق في الخلف ومصممة باللون الأسود الناعم من الأمام، وأكملت اللوك بحجاب أسود واكسسوارات فضية.

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عبايات المعطف من فاطمة المازمي

فاطمة المازمي



تصدَّرت عباية المعطف خطوط الموضة في السنوات الأخيرة، وتواصِل استمراريتها في 2021؛ حيث تعتمد على الياقة البارزة والعريضة، ومن أبرز التصاميم اختارت مصممة الأزياء والمدونة الإماراتية، فاطمة المازمي، عباية من الساتان الذهبي المصممة بياقة معطف البليزر، ومزينة بحزام للخصر، وأكملت مظهرها بفستان أبيض ناعم واكسسوارات ذهبية.

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عباية بأكمام منفوخة من الخنساء

الخنساء



تلاقي العبايات المصممة بأكمام منفوخة رواجاً باهراً في هذا العام، لذا شاهدنا إطلالة أنثوية باللون الزهري المواكب لموضة ربيع وصيف 2021 من وحي البلوغر العمانية، الخنساء؛ حيث تألقت بعباية ناعمة باللون الزهري مزينة بأكمام من المطاط مع فستان أبيض بقصة منسدلة، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء وحقيبة باللون الزهري بأسلوب مميز ومناسب للمظهر اليومي.

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