خواتم لؤلؤ من توقيع أهم دور المجوهرات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تُعد خواتم اللؤلؤ من أكثر قطع المجوهرات التي تفضلها معظم السيدات؛ إذ تمحنهن قدراً من الجاذبية والأناقة، بجانب تنسيقها مع مختلف قطع المجوهرات الأخرى، من أقراط وسلاسل وأساور، وغيرها.

خواتم لؤلؤ فاخرة



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» مجموعة موديلات لخواتم لؤلؤ من توقيع أهم دور المجوهرات العالمية، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لمختلف المناسبات التي تودين حضورها.

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خاتم من غوتشي Gucci

خاتم من غوتشي Gucci



إذا كنتِ ترغبين في تصميم أنيق بين موديلات الخواتم التي يدخل في تركيبها اللؤلؤ؛ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من Gucci، لخاتم مصنوع من الذهب الأصفر ومرصع باللآلئ البيضاء، على شكل زهرة.

وما يمنح هذا التصميم أناقة وجاذبية، صناعته من مواد مضادة للحساسية، كما يسهل تنظيفه وتلميعه بقطعة قماش ناعمة وتخزينه بشكل منفصل، كما أن اللآلئ الزجاجية البيضاء تضيف إحساساً بالرقي والفخامة.

خاتم Serpent Bohème من بوشرون Boucheron

خاتم من بوشرون Boucheron



إذا كنتِ ترغبين في ارتداء تصميم أكثر فخامة من خواتم اللؤلؤ لإطلالة مسائية فخمة، يمكنك الاستعانة بخاتم Serpent Bohème من ماركة بوشرون Boucheron، الذي يدخل في تركيبه كل من عرق اللؤلؤ الأبيض والذهب الأصفر.

وأهم ما يميز تصميم هذا الخاتم أنه يتسم بالرقة والأنوثة؛ إذ إن تصميمه يأتي بشكل مثالي؛ فهو مرصع بعرق اللؤلؤ الأبيض، ويتوج بخرز ذهبي؛ لذا يُعد خياراً مناسباً لحضور مناسبة أو حفلة كبيرة، ويمكنكِ ارتداؤه بمفرده أو تنسيقه مع غيره من الخواتم.

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خاتم J'Adior من ديور Dior

خاتم من ديور Dior



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر أناقة وحيوية، يمكنك الاستعانة بخاتم J'Adior من دار ديور Dior، بتصميم عريض من الذهب الأصفر، وتدخل في تركيبه بلورات بيضاء، ولؤلؤ راتينج أبيض.

ويقدم خاتم J'Adior مزيجاً متناغماً من التفاصيل؛ إذ تبدو حلقاته المعدنية الثلاث العتيقة وكأنها قطعة واحدة فريدة من نوعها، وتضيف لؤلؤة الراتينج الأبيض لمسة نهائية دقيقة إلى تصميم الخاتم.

خاتم من بولغاري Bvlgari

خاتم لؤلؤ من بولغاري Bvlgari



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر تميزاً وفخامة بين موديلات خواتم لؤلؤ، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بولغاري Bvlgari، الذي يتكون من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والمرصع بعرق اللؤلؤ والعقيق.

نشأ خاتم بولغاري Bvlgari من الجذور الرومانية للعلامة التجارية إلى اندماج أنيق بين الثقافة والحداثة، وهو عبارة عن تعبير معاصر وفاخر للفخامة، وتم استلهام الشعار المزدوج للعلامة التجارية في البداية من النقوش المنحنية على العملات القديمة، بينما تطور اليوم إلى تفسيرات مرحة، لأحجار كريمة صلبة متعددة الألوان، تماشياً مع الروح الديناميكية للمجموعة.

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