كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - بعد انتهاء معظم أسابيع الموضة لخريف 2021، التي شهدتها أهم العواصم العالمية، بدأت تلوح في الأفق اتجاهات مكياج ستكون الأكثر رواجاً في الخريف المقبل، وهي عبارة عن صيحات مكياج جريئة تناسب المرأة العصرية، التي تعشق عالم الموضة والجمال. فإذا كنت على استعداد لركل كل أساليب المكياج القديمة وتجربة صيحات مكياج جديدة، نعرفك في هذا المقال، الى أبرز صيحات مكياج خريف 2021 من العروض العالمية، فهل تجرئين على تجربتها؟!



مكياج عيون بنفسجي

مكياج عيون بنفسجي (الصورة من إنستغرام)



لقد حازت ظلال العيون البنفسجية على مساحة كبيرة في منصات العروض العالمية الأخيرة لخريف 2021، مما يوحي بأن مكياج العيون البنفسجي سيكون موضة مكياج رائجة جداً خلال الخريف المقبل، ويمكنك بسهولة إدخاله الى روتين الجمال خاصتك، إذ يكفي أن تمرري ظل العين البنفسجي على الجفن العلوي.

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مكياج عيون سموكي أخضر حاد

مكياج عيون سموكي أخضر حاد (الصورة من إنستغرام)



اجعلي عينيك محط الأنظار، من خلال تجربة أحد أبرز صيحات المكياج المكياج لعام 2021، وهي مكياج العيون السموكي باللون الأخضر الداكن. طبقيه بطريقة بسيطة جداً وأكثر حداثة، بحيث تقومين بمزج ظل العين الأخضر الداكن بأطراف أصابعك وتقومين بتطبيقه على الجفن العلوي بأسلوب السموكي. واحرصي على اعتماد لون البشرة الموحد والشفاه الطبيعية.

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رسومات النجوم وحبات الكريستال على الوجه

رسومات النجوم وحبات الكريستال على الوجه (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت مستعدة تماماً لتجربة أكثر صيحات المكياج جرأة وغرابة لخريف 2021، فلا بد أن تقومي في إحدى المرات بتزيين وجهك برسومات النجوم بأحجام مختلفة، الى جانب ترصيع بشرتك بحبات الكريستال المتلألئة. بإمكانك أيضاً استخدام بعض الأحجار الكريمة حول عينيك فقط أو على طول عظام وجنيتك للحصول على مظهر أكثر هدوئاً، مع الحرص على اعتماد مكياج طبيعي للعيون والشفاه والبشرة.

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مكياج عيون ذات خطوط سميكة

مكياج عيون ذات خطوط سميكة (الصورة من إنستغرام)



كذلك، بإمكانك تجربة إحدى صيحات المكياج العصرية، التي تدور حول التفاصيل المجردة والمساحة السلبية في منطقة العين، من خلال تطبيق خطوط سميكة داكنة متصلة فوق الجفن العلوي باستخدام ظلال عيون فائقة الصباغ التي تخولك الحصول على المظهر المرغوب فيه.

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حواجب الصابون

حواجب الصابون (الصورة من إنستغرام)



لن تذهب موضة حواجب الصابون بعيداً على الإطلاق هذا العام، حيث ستكون من أبرز صيحات مكياج خريف 2021، فالحاجب القوي المصقول سيكون أكثر ما يميز المرأة في هذا الفصل، وهو سيكون خياراً رائعاً خصوصاً مع مكياج العيون السموكي النحاسي والبلاش المحايد والشفاه اللامعة.

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