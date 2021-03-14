طريقة عمل النمش بالحنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - منذ سنوات عديدة أصبحت الكثيرات من الفتيات يرين أن النمش يزيِّن البشرة ويمنحها جاذبية، لذلك أصبحن يتمنين الحصول عليه ويطبقن الكثير من اللمسات التجميلية لإضافته على بشرتهن، لا سيما في فصل الصيف، ومع اختلاف الطرق التي يمكنك الحصول من خلالها عليه نعرفك اليوم على كيفية عمله باستخدام الحنة لتطبيقه بسهولة في منزلك.

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طريقة تقليدية لتطبيق النمش بالحنة

تطبيق النمش بالحنة



قبل أن تبدئي تأكدي من أن بشرتك نظيفة تماماً وخالية من بقايا المكياج، ثم ضعي على وجهك زيت الأرجان أو أي زيت تفضلينه وترين أنه مناسب لبشرتك، وبعدها أحضري قرطاس حناء بلون بني محمر واثقبيه من الأسفل بحيث يكون هناك مكان لخروج الحنة، ثم اضغطي على القرطاس ووزعي نقاط الحنة على وجهك أو في الأماكن التي ترغبين في وجود نمش بها، ويفضَّل دوماً أن تكون منقطة في الخدين والأنف، ثم اتركي نقاط الحنة على وجهك لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها أزيلي نقاط الحنة واغسلي وجهك جيداً، وستلاحظين أن الحناء تركت نقاطاً بنية فاتحة على بشرتك ومنحتك مظهر النمش المرغوب فيه، واعلمي أنه من الممكن أن تصبح نقاط الحنة أغمق قليلاً في اليوم التالي، وهذا أمر طبيعي ولن يفسد مظهرك.

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طريقة سهلة لتطبيق النمش بالحنة

تطبيق النمش بالحنة



يمكن استخدام حنة الرسم البنية في تطبيق النمش الاصطناعي على بشرتك بعد تنظيفها جيداً من الشوائب وبقايا المكياج، وذلك باستخدام أعواد تنظيف الأذن أو أعواد الأسنان، حيث يتمُّ غمس العيدان في الحنة ذات اللون البني الغامق أو الفاتح على حسب رغبتك ووفقاً للّون المناسب لدرجة لون بشرتك، ثم يتمُّ تطبيق نقاط النمش على الوجه بشكل عشوائي ودون ضغط؛ ليكون النمش خفيفاً ومتدرجاً في أحجامه، ويجب وضع النمش بكثرة على الأنف والوجنتين مع التقليل تدريجياً كلما اتجهنا إلى الخارج؛ للحصول على المظهر الطبيعي الذي لا يُفسد إطلالتك ولا يكون مبالغاً فيه.

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