فيشل للوجه في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - الفيشل خيار مثالي لمن تبحث عن بشرة مشرقة ومثالية؛ حيث يتم من خلاله تنظيف البشرة بشكل عميق وتعقيم الجلد للتخلص من البكتيريا العالقة على البشرة والتخلص من الجلد الميت وتجديد الطبقة الأولى من الجلد ومساعدته على التخلص من إفرازات البشرة وإغلاق المسامات الكبيرة، بالإضافة إلى تّخفيف التّجاعيد والحصول على بشرة رائعة نضرة خالية من الدّهون، فإليكِ فيما يلي طريقة تطبيقه.

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خطوات يجب تطبيقها قبل الفيشل

طريقة عمل الفيشل للوجه



ابدئي أولاً بتنظيف البشرة باستخدام منظف خاص لإزالة المكياج تماماً، واغسلي الوجه بالماء ثمّ امسحيه بقطنة مغمورة بزيت الزّيتون؛ حيث يعمل على إزالة بقايا المكياج الصّعبة وينظف البشرة بشكل كامل ويتخلص من الجراثيم والغبار المتبقي عليها، كما يمكن استخدام زيت اللّوز المر لتنظيف البشرة بسبب فوائده المتعددة للبشرةِ وتغذيته لها بالعديد من المعادن، وبعدها عقّمي بشرتك باستخدام لوشن للتأكد من خلوّها من الجراثيم والبكتيريا، وارفعي شعرك لعمل ماسك للوجه، وننصحك بإضافة الموسيقى الهادئة لعمل جو مريح للأعصاب مع شموع ذات رائحة عطرة مثل اللافندر أو الفانيليا التي تساعد على الاسترخاء.

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ماسك الفيشل

ماسك الفيشل



قبل أن تبدئي بالخطوات اختاري الماسك المناسب لنوع البشرة؛ ليرطّبها ويفتّحها وينظفها من الجراثيم، ويُنصح بعمل ماسك الحليب والشّوفان؛ وذلك بمزج ملعقتين من الشّوفان مع ربع كوب من الحليب ثمّ يُخلطان جيداً ويوضع المزيج على البشرةِ لمدّةِ عشرِ دقائق، وتُدلَّك البشرة بحركة دائرية، ويُزال الماسك بالماء الفاتر والصّابون الطّبي، كما يمكن عمل ماسك العسل والليمون بخلط ملعقتين من العسل مع عصير ليمونة، ويوزَّع الماسك على البشرة من نصف ساعة إلى ساعة، ثم يُغسل بالماء الفاتر والصابون الطبي، أما إن كانت بشرتك جافة فاخلطي ملعقة صغيرة من اللوز المطحون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل، واتركي المزيج على بشرتك لربع ساعة، ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر جيداً بعد التقشير ويُجَفَّفُ بمنشفةٍ ناعمة، كما يمكنك تطبيق أي ماسك مناسب لك؛ فمنها ما يؤخر ظهور التجاعيد، ومنها ما يحارب الحبوب، ومنها ما يرطِّب البشرة ترطيباً عميقاً، ويمكنك إضافة قطعتين من الخيار على العينين؛ حيث يساعد على معالجة السواد أسفل العين، وقومي بوضع المرطب على وجهك ورقبتك بوفرة، وكذلك مرطب الشفاه.

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بخار الفيشل

يساعد البخار على اختراق مسام الوجه ومنحه الرطوبة اللازمة، ولعمله تُغلى كمية من الماء في وعاء ويضاف إليه القليل من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة كالبابونج والنّعناع واليانسون والكمون والقليل من أي نوع زيت عطري أو إضافة بتلات الورد وإكليل الجبل مع أوراق الزعتر الأخضر، ثمّ تترك في الماء إلى أن يغلي ويُرفع عن النّار، ويغطى الرأس بمنشفة كبيرة ثمّ يُعرَّض الوجه للبخار الخارج من الوعاء، مع ضرورة الحرص على عدم الاقتراب كثيراً من القدر؛ تجنباً للتعرض للحروق، وذلك لمدةٍ تتراوح بين 10-15 دقيقة، مع رفع الوجه بين الحين والآخر للاستراحة، ولإجراء مساج الوجه يُمكن استخدام أي كريم أو سيروم أو زيت جيّد سهل الفرد كزيت جوز الهند أو زيت الأرجان أو زيت اللوز المخلوط بحبة من فيتامين E، كما يُمكن الدمج بين منتج مصنّع وطبيعي، ومُدّة المساج الطبيعية والكافية هي عشر دقائق بعد البخار.

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قناع الفيشل والترطيب

قناع الفيشل والترطيب



لعمل قناع منزلي من المواد متوفرة في المنزل، امزجي أزهار القطيفة الخضراء مع القليل من الشاي الأخضر وملعقتين من طحين الحمص، واحرصي على خلط المكونات جيداً وتوزيعها على كامل البشرة، مع وضع شرائح الخيار على العينين، ويُترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد وتدليكه بمكعبات الثلج، وإن لم يكن يناسب بشرتك فالجئي إلى مزج صفار بيضة مع ملعقتين من العسل الأبيض وقومي بتطبيقه على الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة، واشطفيه بالماء الدافئ، وللترطيب يفضَّل اعتماد الزيوت الطبيعية وذلك بمزج نقطتين من زيت اللوز أو زيت الزيتون مع ملعقة من الجلسرين، ووضع المزيج على البشرة، كما يُمكن استعمال الكريم المرطب المعتاد بدلاً من ذلك، أو تمرير القليل من العسل أو البرتقال على البشرة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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