كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تُستخدم عضلات الحاجب بشكل عام للتعبير عن حركات الوجه، ما يتسبّب في ظهور خطوط بين الحاجبين تسمى "خطوط الرقم 11"، التي ترسم ملامح الحزن على النظرة. وبالرغم، من العلاجات التجميلة المتوافرة لحل هذه المشكلة كحقن البوتكس وغيرها. بيد، هناك بعض االتمارين البسيطة جدًا تحدُ من ظهور التجاعيد بين الحاجبين، لا بل وتمنع من ظهورها. وفي الآتي، يُطلعك "الخليج 365.نت"، على 7 تمارين لإزالة التجاعيد بين الحاجبين.



تمارين لإزالة التجاعيد بين الحاجبين بالصور

الصورة من موقع brightside.me

تُساعد هذه التمارين في زيادة قوة عضلات الجبهة، فضلًا على أنها تُحسن تدفّق الدم، وتُزيل الانتفاخ، وتقلّل من علامات التجاعيد الظاهرة. ما يجعل ملامح الوجه أكثر تعبيرًا.

التمرين الأول

الصورة من موقع brightside.me

ضعي أصابعك على جبهتك.

ارفعي وخفضي حاجبيك كما لو كنت متفاجئة.

تأكدّي من عدم وجود تجاعيد على الجبهة.

كرّري هذا التمرين 10 مرات.



التمرين الثاني

الصورة من موقع brightside.me

حرّكي عيناك فقط من اليمين إلى اليسار، ثم كرّريها من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.

كرّري هذا التمرين 5 مرات لكل اتجاه.



التمرين الثالث

الصورة من موقع brightside.me

حافظي على فمك على شكل حرف "O"، ويمكنك حتى نطق صوت الحرف "O" بصوت عالٍ.

كرّري هذا التمرين 10 مرات.

التمرين الرابع

الصورة من موقع brightside.me

اسحبي شفتيك إلى داخل فمك.

ضعي أصابعك على زوايا شفتيك واضغطي عليها برفق.

اسحبي زوايا شفتيك إلى أذنيك.

العودة إلى الوضعية الأولى.

كرّري هذا التمرين 10 مرات.



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التمرين الخامس

الصورة الموقع من brightside.me

اخرجي لسانك ووجهك لأعلى.

أديري رأسك إلى منتصف الطريق، ثم أديريه إلى اليمين.

ارفعي ذقنك، واستمري لمدة 10 ثوان.

عودي إلى الوضعية الأولى، وكرّري نفس الحركة في الاتجاه الآخر.

كرّري هذا التمرين 5 مرات في كل اتجاه.



التمرين السادس

الصورة الموقع من brightside.me

افتحي فمك.

اخفي شفتيك خلف أسنانك.

قومي بتقوية الشد وجذب شفتيك إلى الفم.

استمري لمدة 10 ثوان.

كرّري هذا التمرين 15 مرة.

التمرين السابع

الصورة الموقع من brightside.me

لفّي يديك خلف رأسك، ثم ضعيهم على حدود منبت شعرك على الجبهة.

اسحبي نفسك للوراء قليلًا بيديك.

ضعي شفتيك على شكل حرف "O" وانظري إلى أسفل.

استمري لمدة 10 ثوان في هذا الوضع.

من المهم أن تشعري بتوتر الجبهة باستمرار أثناء هذا التمرين.

كرّري هذا التمرين 20 مرة.

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أهم النصائح لتفادي التجاعيد الحاجبين

طرق الحدّ من ظهور التجاعيد بين الحاجبين

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الماء.

يُساعد الترطيب المناسب في الحماية من خطوط الوجه.

ضعي في اعتبارك أيضًا تناول مكمل يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية؛ للمساعدة في ترطيب البشرة .

. احصلي على قسط كاف من النوم؛ للسماح لبشرتك بإعادة الشحن.

استخدمي واقي الشمس على وجهك كل يوم، ولا تنسي أنَّ أشعة الشمس فوق البنفسجية موجودة حتى في الأيام الملبّدة بالغيوم وخلال الشتاء.

ارتدي النظارات الشمسية.

رطّبي وجهك ثلاث مرّات على الأقل كل يوم، باستخدام المرّطب المفضّل لديك بين عينيك وحاجبيك.

استخدمي مقشّر التقشير المفضّل لديك؛ لإزالة خلايا الجلد الميت من البشرة لمرّات عدّة في الأسبوع.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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