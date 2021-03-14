ألوان مناكير بدرجات الماروني 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - تعود صيحات الجمال الداكنة لهذا الموسم بشكل كبير، ولعشاق طلاء الأظافر نعرفكم اليوم على أبرز أنواع المناكير بدرجات الماروني، الذي يواصل استمراره على ساحات الموضة لهذا العام، فلا تترددي في اعتماده لإطلالاتك القادمة.

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مناكير ماروني من ديور

ديور Dior



في إصدار مميز لطلاء الأظافر، شاهدنا مناكير Dior Vernis Nail Polish in 853 Massai من علامة ديور، والذي يتميز بلون عالي التركيز ولمعان فائق يدوم طويلاً بتركيبة تمنح تأثير الجيل متناهي الأبعاد؛ حيث صُمِّمَ باستخدام تكنولوجيا البوليمر التي تحوِّل كل طبقة من الطلاء إلى غشاء أملس ولامع كالزجاج، ولأنه غني بالسيليكون العضوي فهو قوي ويدوم على سطح الأظافر إلى أقصى حدّ.

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المناكير من شانيل

شانيل Chanel



لا شك في أن علامة شانيل من أبرز الماركات الجمالية التي تتميز بجودة إصداراتها، ولتواكب هذه الصيحة فقد طرحت مناكير Chanel Le Vernis Velvet in 638 Profondeur، المصمَّم ليدوم طويلاً مع لمعان دائم مصمَّم لإبراز الألوان الزاهية، وهو فائق النعومة.



مناكير ماروني من دولتشي آند غابانا

دولتشي آند غابانا



في إصدار مثالي، قدَّمت علامة دولتشي آند غابانا طلاء الأظافر الماروني تحت اسم Intense Nail Lacquer in 635 Red، الذي يمزج بين الموضة والجمال بقوامه المكثف لخلق مناكير مثالي غني بالألوان، وتتميز هذه المجموعة المذهلة من الظلال والأنسجة بألوان براقة من الألوان الزاهية النابضة بالحياة بالإضافة إلى الألوان المحايدة الحساسة.

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مناكير ماروني من فلومار

فلومار flormar



من علامة فلومار اخترنا لكُنَّ مناكير 416 ستريت ريد الغني بتركيبة عالية الاصطباغ توفر بريقاً واضحاً وألواناً زاهية تشكّل طبقة واقية مرنة للحفاظ على الأظافر من الصدمات المحتملة، ويتميز بتركيبة سريعة الجفاف تبقى ثابتة لفترة طويلة.



مناكير إيف سان لوران

إيف سان لوران



قدمت ايف سان لوران في 2019 طلاء أظافر Laque Couture Fall، الذي يتميز بلونه القوي والمركَّز والمكون من بوليمرات عالية التقنية مزودة بقطع لامعة متناهية الصغر تجعله في غاية اللمعان، مع عناية غنية بزيت الروز والكالسيوم؛ ليقوي الأظافر ويحميها ويجملها.

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