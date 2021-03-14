5 علامات تدل على انخفاض مستوى الحديد لديك.. وفي هذه الحالة توجه فورًا إلى الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد نقص الحديد أحد أكثر أوجه نقص المغذيات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتحدث هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فعندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لما ذكر موقع timesofindia.

ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع بين النساء الحوامل والحائض بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، ولكن حتى الرجال والنساء الأكبر سنًا معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة، فإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى نزيف داخلي وتضخم وفشل القلب.

الشيء الجيد هو أنه يمكن علاج هذه الحالة بسهولة من خلال تناول مكملات الحديد بانتظام، ولكن من أجل ذلك أولاً، من المهم أن يتم تشخيصها في الوقت المناسب.

وتظهر على أجسامنا العديد من علامات وأعراض نقص الحديد، عليك فقط تحديد تلك العلامات في مرحلة مبكرة والتصرف وفقًا لذلك، فيما يلي بعض العلامات الشائعة لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الشعور بالتعب طوال الوقت

التعب هو أكثر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شيوعًا، ويحدث هذا لأن جسمك لا يحتوي على كمية كافية من الحديد اللازمة لصنع الهيموجلوبين، فبدون كمية كافية من الهيموجلوبين، لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجتك وعضلاتك، مما يجعلك تشعر بالتعب، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لنقل المزيد من الدم الغني بالأكسجين حول جسمك، هذه المهمة الزائدة تجعلك تشعر بالتعب.

الشحوب

هو في الواقع الهيموغلوبين الذي يعطي الدم لونه الأحمر ويجعل بشرتنا تبدو صحية، وانخفاض مستوى الحديد في الجسم يجعل الدم يبدو أقل احمرارًا وبشرتنا تبدو شاحبة، كما يشير الجلد الباهت أو اللون الشاحب داخل الجفن السفلي أيضًا إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفي هذه الحالة، يظهر وجه الشخص ولثته وشفتيه وجفونه السفلية وأظافره عديم اللون.

ضيق التنفس

يساعد الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما يكون مستوى الهيموجلوبين في جسمك منخفضًا بسبب نقص الحديد، يجد جسمك صعوبة في تزويد الأنسجة بالأكسجين، كما أنه عندما لا تحصل عضلاتك على كمية كافية من الأكسجين فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب أثناء المشي أو أداء أي مهمة أخرى.

خفقان القلب

يمكن أن يكون خفقان القلب عرضًا آخر من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو يعني انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم أن قلبنا يجب أن يعمل أكثر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، قد يؤدي هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب، إذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي أيضًا إلى تضخم القلب أو نفخة القلب أو قصور القلب.

الشعر والبشرة الجافة

الجلد الجاف والشعر التالف والأظافر الهشة علامات تدل على انخفاض مستوى الحديد في الجسم، ونقص الأكسجين المتاح للخلايا بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم يمكن أن يجعل بشرتك وشعرك جافين ومتضررين، فعندما لا يحصل الجلد والشعر على العناصر الغذائية الكافية يصبح جافًا وضعيفًا.

متى تتحدث إلى الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من أعراض نقص الحديد، فتحدث إلى طبيبك، يمكن أن يؤكد اختبار الدم البسيط ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أم لا، قد يوصي الطبيب بتغييرات في النظام الغذائي ويصف مكملات الحديد التي تتناولها، RDI للحديد 8.7 ملغ / يوم للرجال والنساء فوق 50 سنة، يجب أن تستهلك النساء بين 19 إلى 50 عامًا 14.8 مجم / يوم.