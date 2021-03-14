بروفيسور يحدد 7 فيروسات يمكن أن تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف البروفيسور فلاديمير غورتسيفيتش كبير المستشارين العلميين في مختبر التسرطن الفيروسي التابع لمركز السرطان الوطني الروسي، أنواع الفيروسات التي يمكن أن تسبب مرض السرطان، وفق ما ذكر موقع" روسيا اليوم".

وقال الخبير، في مقابلة صحفية: "هناك 7 فيروسات معروفة اليوم، يمكن أن تسبب في ظل ظروف معينة، ظهور السرطان. وغالبيتها تعيش بشكل طبيعي معنا، وهي موجودة في أجسام معظم الناس. وعادة، يتعايش الإنسان معها طوال حياته، وهي خلال ذلك لا تتسبب بظهور أي أورام خبيثة. هذه الفيروسات تؤدي إلى ظهور السرطان، فقط في ظل ظروف معينة ".

وذكر البروفيسور أن فيروس التهاب الكبد B وكذلك فيروس التهاب الكبد С، يتسببان بظهور سرطان الكبد.

أما فيروس إبشتاين بار، فيتسبب بظهور سرطان الغدد اللمفاوية هودجكين، والأورام اللمفاوية اللاهودجكينية، وسرطان البلعوم الأنفي.

وأشار إلى أن بعض أنواع فيروسات الورم الحليمي البشري (Papilloma) - تسبب سرطان عنق الرحم والفم والبلعوم.

ونوه العالم الروسي، بأن فيروس الهربس البشري من النوع 8 - ساركوما كابوزي، يتسبب ببعض الأورام اللمفاوية.

ويتسبب فيروس T-lymphotropic البشري – بظهور سرطان الدم في الخلايا التائية، وبورم الغدد اللمفاوية التائية.

أما فيروس خلية ميركل التورامي، فيتسبب بظهور ساركوما ميركل.

وأكد غورتسيفيتش أنه في حالة إصابة المريض بورم خبيث، فإنه لا يحدث مباشرة بعد الإصابة بالفيروس، بل بعد فترة طويلة، يمكن أن تستمر من 3-5 إلى 15-20 سنة.