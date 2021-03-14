لماذا ينبغي عدم إهمال المطهرات الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور بوريس مينديليفيتش، أنه من المهم في الوقت الحاضر الاستمرار باستخدام معقمات اليدين وأوضح على أي أساس يجب اختيارها.

ويقول الدكتور في حديث لراديو "سبوتنيك"، هناك ثلاث قواعد أساسية يجب الاستمرار بمراعاتها لتخفيض خطرالإصابة بمرض "كوفيد-19"، وهي المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقمات اليدين، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".



ويضيفـ صحيح بدأ الوباء يتراجع، ولكن التغلب عليه لا يزال بعيدا. ويحذر المختصون من أن شهري مارس وأبريل، هي فترة غير مواتية وفقا لعلم الأوبئة. وعموما، إذا كان الناس مستمرين في ارتداء الكمامات، فإن الغالبية لم تعد تهتم بتعقيم اليدين، وهذا غير صحيح، لأن الأيدي هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لانتقال العدوى.

ويقول، "يلمس الإنسان إما مريضا، أو أسطحا ما سبق أن لمسها شخص مريض. وهذه الأسطح تحتوي على عوامل معدية كثيرة ومختلفة، وبعد انتقالها إلى راحة يد الإنسان، يصبح من السهل دخولها إلى الجسم. ويحصل هذا دائما عندما يلمس الشخص الأغشية المخاطية للعين أو الأنف والفم. وهذا هو السبيل الأكثر شيوعا لانتقال العدوى. ولكن إذا كان الشخص يهتم بغسل يديه دائما أو تعقيمها، فإن خطر إصابته بالعدوى ينخفض".

ووفقا له، عند اختيار المواد المعقمة يجب الانتباه إلى تركيبها. ويقول، "المواد المعقمة مختلفة وكثيرة جدا، وتحتوي على عناصر كيميائية مختلفة. وأكثر المواد المعقمة فعالية هي المحتوية على الكحول. ويحتاج الإنسان إلى الاكثار من تعقيم يديه، ولكن يجب ألا ينسى أن هذه المواد المعقمة تحتوي على عناصر كيميائية تلحق الضرر بالجلد. لذلك يجب استخدام كريمات مرطبة، لتقليل ضررها، أو استخدام مواد معقمة محتوية على مواد معينة لحماية الجلد".

وينصح الدكتور، باستخدام المعقم بعد لمس الأسطح في مكان عام، أو بعد مصافحة شخص آخر. لأن هذا يخفّض من خطر انتقال العدوى.