والدة أحدث ضحايا محمد رمضان: ابني كان هيروح مني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أوضحت الفنانة لبنى ونس، الحالة الصحية لنجلها الفنان الشاب يوسف عمر، الذي أُصيب بحروق خطيرة خلال الساعات الماضية، بعد انفجار قنبلة أثناء تصويره إعلان يشارك فيه الفنان محمد رمضان، حيث كاد الانفجار أن يفقده حياته، بحسب وصفها.

وقالت الفنانة لـ«هن»: «ابني حالته صعبة لولا ستر ربنا كان مات، ابني بيمشي ماشية اللي عامل عملية». وتابعت: «الحروق في جسمه مش قادر يقوم ولا يتحرك ادعوله، أنا قلبي وجعني وكان هيتخلع عليه».

لما شوفته اتصدمت

وعن وقت معرفتها بالخبر، أشارت والدة يوسف إلى أنها كانت تصور أحداث مسلسل «أحمس» التي تشارك فيه مع الفنان عمرو يوسف، ما منعها من الرد على الهاتف ومعرفة الأمر: «أخوه اللي بلغني جريت أشوف ابني مصدقتش عينيا، وكل ما أفتكر أنه كان ممكن يروح فيها ماقدرش اصدق أو أتخيل».

لو سليمة كنت كلتهم بسناني

وتؤكد لبنى، أنها أُصيبت خلال التصوير، ما جعلها غير قادرة على أي رد فعل، قائلة: «لو سليمة كنت كلت اللي عملوا فيه كدة بسناني، وأنا مش هتوعد لأني صاحبة حق». مؤكدة أنه حتى في حال اعتذار محمد رمضان، لن تقبله إلا بالعدل ورجوع حق ابنها.

استخدام قنبلة حقيقية خلال تصوير الإعلان

وكانت الفنانة لبنى ونس، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك».

وتابعت الفنانة: «تعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل، ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، النجم والنجمة في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان، وإنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه في اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني في التصوير معاك، مستحيل طبعًا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة، واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، ماحدش بيفرض عليك حاجة».